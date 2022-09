OM: "L'option d'achat va être levée", espère Harit

Sincèrement ravi de retrouver l'OM, qu'il espérait rejoindre en fin de mercato, comme l'été dernier, Amine Harit espère que son aventure dans la cité phocéenne se prolongera au-delà de la saison en cours.

Il avait très envie de revenir à Marseille, et cela s’est senti à chacune de ses prises de paroles. Tout sourire lors de sa présentation, heureux de retrouver un club qu’il avait déjà rejoint en prêt la saison passée, Amine Harit a semblé dans son élément. "J’espère être là encore de très nombreuses années", a-t-il déclaré.

"Je fonctionne à l'instinct"

Cela dépendra de plusieurs facteurs, dont certains ne tiennent qu'à lui. Comme ses performances sous les ordres du nouvel entraîneur Igor Tudor, dont l’idée de jeu, très directe, lui correspond davantage que celle qui était prônée par Jorge Sampaoli. "Je me sens comme un poisson dans l'eau", a-t-il affirmé au sujet de cette animation.

D'autres dépendront aussi de la volonté du club. Car s’il avait fait l’objet d’un prêt sec la première fois, en provenance de Schalke 04, où il est sous contrat jusqu'en 2024, le milieu offensif a cette fois été prêté avec une option d’achat, dont le montant n’a pas été dévoilé.

Harit voit son avenir à Marseille

"Il y a une option d'achat, c’est vrai, a-t-il reconnu devant les journalistes, en conférence de presse. Mais comme je l'ai dit la saison dernière, ce n'est pas quelque chose sur lequel je me concentre. Si on commence à faire des calculs, c’est à ce moment-là qu’on s’enferme dans une bulle et qu’on commence à faire ce qu’on n’a pas envie de faire. Je fonctionne à l'instinct, j'ai besoin de jouer sans réfléchir au nombre de matchs, sans me poser de questions. L’option d’achat est là, on verra à la fin de saison, je pense qu’elle va être levée (sourire). Ce sera à moi de faire mes performances. J’avais très envie de revenir à Marseille. Je suis là et j’espère que ce sera pour de très nombreuses années."

Amine Harit a joué ses premières minutes avec l'OM contre l'AJ Auxerre (2-0) samedi. La saison dernière, il a disputé 34 matches, toutes compétitions confondues, pour cinq buts et quatre passes décisives.