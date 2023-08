OM: le Genoa en pole pour accueillir Malinovskyi

Poussé vers la sortie après son arrivée en janvier, Ruslan Malinovskyi devrait quitter l'Olympique de Marseille lors du mercato estival. Courtisé en Italie, l'Ukrainien pourrait signer au Genoa qui continue de négocier avec la direction phocéenne.

Huit petits mois et puis s'en va. Auteur de débuts convaincants avec l'OM, Ruslan Malinovskyi a depuis vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil sur la Cannebière. Une situation qui devrait le conduire à quitter le club phocéen lors du mercato estival.

Les discussions avancent bien entre le Genoa et l’OM concernant un prêt avec option d’achat du milieu offensif ukrainien qui n'a pas joué une seule minute en match officiel cette saison sous les ordres de Marcelino.

Plusieurs clubs de Serie A en concurrence pour Malinovskyi

Régulièrement annoncé du côté du Torino, malgré les vifs démentis du président Urbano Cairo, Ruslan Malinovskyi ne manque pas de prétendants en Serie A. Une bonne nouvelle pour l'Ukrainien de 30 ans qui veut retourner en Italie. Son souhait est en passe d’être exaucé mais si tout n''est pas encore acté.

Apparu à 20 reprises (pour un but) en Ligue 1 en 2022-2023, Ruslan Malinovskyi semble bel et bien prendre la direction du championnat italien. Si d’autres clubs transalpins comme Monza et Bologne demeureraient à l’affût, le Genoa tient la corde et le dossier pourrait rapidement se concrétiser.

Quelques semaines après la levée de son option d'achat auprès de l'Atalanta (environ 10 millions d'euros) Ruslan Malinovskyi se trouve déjà sur le départ. Le pari tenté en janvier par Pablo Longoria n'aura finalement pas porté ses fruits.