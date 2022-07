OM: Nemanja Radonjic devrait filer au Torino

Revenu à Marseille après la fin de son prêt au Benfica, Nemanja Radonjic devrait définitivement plier bagages et filer en Italie. Le Torino et l’OM auraient trouvé un accord sur le transfert de l’ailier de 26 ans, dont la visite médicale est prévue ce mercredi.

On se dirige droit vers la fin de NR7 à Marseille. Nemanja Radonjic devrait s’engager dans les prochains jours au Torino, d’après les informations de Sky Sport, selon qui les deux clubs ont déjà convenu d’un accord pour l’ailier de 26 ans et sa visite médicale est déjà programmée pour ce mercredi. Il devrait remplacer numériquement le Croate Josip Brekalo, retourné à Wolfsburg après sa pige dans le Piémont.

En fin de contrat en juin 2023 avec l’OM, Radonjic ne devrait pas aller au terme de son bail. Indésirable sur la Cannebière, le joueur formé à l’Etoile Rouge de Belgrade a successivement été prêté au Hertha Berlin et à Benfica. La récente arrivée d’Igor Tudor ne devrait pas influencer l’avenir de celui qui a coûté 12 millions d’euros à l’OM.

Deux prêts insatisfaisants

Arrivé à l’été 2018 dans la cité phocéenne, Nemanja Radonjic avait conclu sa première saison sans marquer une seule fois en Ligue 1. L’exercice suivant a été plus fructueux pour le natif de Nis puisqu’il a trouvé le chemin des filets cinq fois en 21 matchs de championnat, avant que le Covid-19 ne vienne mettre fin prématurément à la saison. La suite n’a été que galère pour le Serbe qui a enchaîné des prêts au Hertha Berlin et à Benfica sans jamais marquer les esprits et en revenant inlassablement à Marseille, au grand dam du club, désireux de s’en séparer.

Seule éclaircie dans le ciel de Radonjic: la sélection nationale. Malgré des performances discrètes en club, le Serbe n’a jamais perdu sa place en sélection et a fait partie de la qualification à la prochaine Coupe du monde aux dépends du Portugal. Un déménagement au Torino pourrait relancer une machine grippée en club mais souvent performante en sélection.