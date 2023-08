Mercato: gros échange en vue entre le Bayern Munich et Manchester United

Le Bayern Munich et Manchester United pourraient se prêter leurs milieux de terrain Scott McTominay et Ryan Gravenberch, selon les presses allemandes et anglaises. Les deux joueurs sont en manque de temps de jeu dans leur club respectif.

Deux prêts gagnant-gagnant? Thomas Tuchel aurait réclamé à la direction du Bayern Munich la venue d'un numéro 6 afin d'apporter davantage de concurrence et de rotation devant sa défense. Ce lundi, Sport Bild assure que l'ancien coach du PSG aurait fait du milieu écossais de Manchester United Scott McTominay (26 ans) sa priorité. Un prêt serait envisagé.

Le Daily Mail évoque de son côté la possibilité d'un échange avec le milieu néerlandais Ryan Gravenberch (21 ans) - sous la forme d'un échange de prêts -, là où le média outre-Rhin croit savoir que le Bayern souhaiterait conserver Gravenberch.

Tuchel en quête d'un 6 de métier

Après la victoire du Bayern sur Augsbourg (3-1) dimanche, Tuchel avait déploré le manque de solutions à ce poste, puisque le coach bavarois considèrerait Leon Goretzka, Joshua Kimmich et Konrad Laimer plutôt comme des numéros 8, selon la presse allemande. En quête d'un pur milieu défensif de métier, Tuchel serait séduit par la combativité de McTominay, qui bénéficie de moins en moins de temps de jeu en Angleterre depuis l'arrivée de Casemiro, en début de saison dernière.

Egalement peu utilisé en Bavière (13 petites minutes lors des trois premiers matches de la saison de son équipe), Gravenberch, ex-prodige de l'Ajax Amsterdam pas vraiment épanoui en Allemagne, pourrait être tenté par la perspective de se relancer à Manchester.