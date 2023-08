OM: une grosse offre venue d'Arabie saoudite pour Ounahi?

Al-Hilal et surtout Al-Ahli seraient intéressés par le Marseillais Azzedine Ounahi, selon L'Equipe. Le club de Riyad Mahrez et Roberto Firmino pourrait proposer entre 15 et 20 millions d'euros à l'OM pour s'offrir le créateur marocain.

À peine arrivé, déjà sur le départ? Recruté à Angers pour 10 millions d'euros (+30% d'une éventuelle revente) en janvier dernier, Azzedine Ounahi (23 ans) ferait l'objet d'un intérêt prononcé de deux clubs saoudiens: Al-Hilal et Al-Ahli.

Dans son édition du jour, L'Equipe indique que ce dernier - où évoluent déjà Allan Saint-Maximin, Franck Kessié, Riyad Mahrez, Edouard Mendy ou encore Roberto Firmino - pourrait transmettre une offre comprise entre 15 et 20 millions d'euros à l'Olympique de Marseille pour acheter les quatres années de contrat du joueur.

Resté sur le banc vendredi en Ligue 1

Auteur d'une Coupe du monde 2022 particulièrement remarquée avec les Lions de l'Atlas, l'international marocain (18 sélections, 2 buts) a été titularisé en tant que milieu gauche par Marcelino lors des deux premiers matches officiels de l'OM cette saison. C'était contre Reims (2-1) et le Panathinaïkos (2-1, 3-5 t.a.b.). Il n'est toutefois pas entré en jeu face à Metz, vendredi dernier (2-2).

Alors qu'il négocie le départ de Mattéo Guendouzi à la Lazio Rome, l'OM, engagé dans une fin de mercato mouvementée, voit un autre de ses milieux convoité. Le quotidien précise que les discussions n'ont pas encore débuté de club à club, Al-Ahli préférant d'abord sonder l'intérêt du joueur par la perspective de ce challenge.