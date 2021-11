OM: Payet veut terminer sa carrière à Marseille... mais pas tout de suite

Dimitri Payet a participé mercredi à une série de questions-réponses avec des supporters sur la chaîne Twitch de l'OM. L'occasion pour le milieu de terrain de 34 ans de réaffirmer son amour pour le club phocéen. En assurant qu'il ne pense pas du tout à la retraite pour le moment.

Il le répète à l’envie, dès que l’occasion se présente. Dimitri Payet se sent pleinement épanoui à Marseille. Et il n’a pas du tout l’intention de changer d’air. Le milieu de terrain de 34 ans l’a encore rappelé mercredi, lors d’une série de questions-réponses avec des supporters sur la chaîne Twitch de l’OM. L’international français (38 sélections, 8 buts) a affirmé qu’il souhaitait terminer sa carrière au Vélodrome. En précisant que l’heure de raccrocher ses crampons n’avait pas encore sonné.

"Le jour où je ne serai plus heureux, c'est le jour où j'arrêterai. Je sais que je terminerai ici, mais ce n'est pas demain que je vais m'arrêter, a expliqué le natif de la Réunion, dans des propos rapportés par La Provence. J'aime jouer ici. Je ferai tout ce qu'il faut pour jouer le plus possible." Après avoir bouclé son parcours de joueur, Payet envisage de prolonger son aventure en intégrant l'organigramme de l'OM: "Je veux rester proche du club et l’aider à grandir encore plus mais je ne me suis pas posé des questions sur mon rôle. Je n'en suis pas encore là. Je suis encore joueur et je jouerai mon rôle jusqu’à la fin."

En grande forme cette saison

Depuis son arrivée en janvier 2017, en provenance de West Ham (29 millions d’euros), Payet s’imposé au fil des années comme l’un des tauliers du vestiaire marseillais. Lié au club phocéen jusqu’en 2024, il a porté le maillot ciel et blanc à 266 reprises, pour 65 buts et 83 passes décisives (toutes compétitions confondues). En grande forme depuis le début de saison, l’ancien joueur de Lille, Saint-Etienne et Nantes a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives en 13 apparitions.