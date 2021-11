OM: "Quand on joue à l’extérieur, on est souvent à domicile", sourit Payet

Dans un live Twitch organisé par le club phocéen ce mercredi, Dimitri Payet a dit tout le bien qu'il pensait du public de l'OM. A ses yeux, l'ambiance est telle au Vélodrome qu'il est "limite contraignant d’aller jouer dans les autres stades".

Quelle est la plus chaude ambiance de France ? Dimitri Payet a visiblement sa petite idée sur le sujet. En toute objectivité, bien sûr. Dans un live Twitch organisé ce mercredi par l’OM, le meneur de jeu réunionnais a encensé le public marseillais. "L’équipe s’est transformée depuis le début de saison. Et j’ai l’impression que les supporters se sont aussi transformés. Entre l’équipe et les supporters, comme dans une histoire d’amour, on est passés par des moments difficiles la saison dernière. Cette année, même si c’est plus simple quand il y a des résultats, on sent qu’il se passe quelque chose et que les supporters s’identifient bien à notre façon de jouer", a-t-il confié.

"C’est limite contraignant d’aller jouer dans les autres stades"

Sa relation avec les fans de l’OM n’a pas toujours été idyllique. En février dernier, certains avaient même publiquement demandé son départ. "Il n’y a que la Bonne Mère qui est éternelle à Marseille, Payet non. Lui aussi il faut qu’il rentre chez lui, il y en a marre", avait ainsi lancé Rachid Zeroual, le leader des Winners, au cœur d’une période très compliquée pour l’OM. Revenu à un excellent niveau, leader d’une équipe aujourd’hui quatrième de Ligue 1, Payet se régale à nouveau au Vélodrome. "Ça donne des matchs extraordinaires à domicile. Je joue au football pour jouer dans ce stade. C’est limite contraignant d’aller jouer dans les autres stades, même si quand on joue à l’extérieur on est souvent à domicile (sourire). Jouer dans ce stade quand il est comme ça… Il n’y en a pas beaucoup en Europe", a-t-il insisté.

Malgré le soutien de son public, l’OM n’a pas fait mieux qu’un match nul contre le FC Metz (0-0), bon dernier du championnat, avant la trêve internationale. Prochain rendez-vous programmé le 21 novembre à Lyon. Avec ensuite un déplacement important sur le terrain de Galatasaray en Ligue Europa (25 novembre).