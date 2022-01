OM: Radonjic souhaiterait déjà quitter le Benfica

Actuellement prêté par l'OM du côté du Benfica Lisbonne, Nemanja Radonjic souhaiterait déjà quitter le Portugal selon A Bola. L'ailier serbe n'a été titularisé qu'à une seule reprise depuis le début de saison.

L'OM n'a pas besoin de lui

Depuis le début de saison, Nemanja Radonjic n'a signé que 6 apparitions (toutes compétitions confondues), avec une titularisation, pour un seul but. Néanmoins, Jorge Jesus a été démis de ses fonctions il y a quelques jours et c'est désormais Nélson Veríssimo qui s'est installé sur le banc de Benfica. Entre une blessure récente et un test positif au coronavirus, Radonjic n'a pas encore eu l'occasion de prouver sa valeur à son nouveau coach.

De son côté, l'OM ne semble pas disposé à reprendre Nemanja Radonjic lors de ce mercato hivernal. Aucune clause contractuelle n'existe dans le contrat du Serbe pour un retour plus tôt que prévu. Il semble en tout cas peu probable que l'option d'achat, estimée à huit millions d'euros, soit levée en fin de saison.

La situation s'annonce donc assez compliquée pour Nemanja Radonjic. Du côté de l'OM, le club phocéen dispose de plusieurs options sur les ailes comme Konrad De la Fuente ou Luis Henrique à gauche. L'équipe de Jorge Sampaoli, après sa victoire face à Bordeaux ce vendredi (1-0), pointe à la deuxième place de Ligue 1.