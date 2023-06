OM: Alexis Sanchez a refusé une offre surprenante

Alexis Sanchez n’a pas encore prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille et les rumeurs se multiplient autour de son avenir. L’attaquant chilien a même récemment reçu et refusé une offre pour signer dans la Kings League de Gerard Piqué et Ibai Llanos la saison prochaine.

Voilà qui rassurera (un peu) les supporters de l’OM. Si le club phocéen n’a pas encore prolongé le contrat d’Alexis Sanchez pour la saison 2023-2024, le Chilien ne quittera pas la Ligue 1 pour jouer en Kings League pendant le mercato estival. A en croire le célèbre streamer espagnol Ibai Llanos, le buteur de 34 ans a pourtant bien été approché.

"L’option Alexis Sanchez a été rejetée, a lui-même reconnu l’associé de Gerard Piqué au sein de la Kings League dans l’un de ses streams sur la plateforme Twitch. Ils m'ont dit qu'il est toujours en carrière. Il est intéressé par l'idée, mais il a des engagements avec la sélection chilienne et c’est impossible tant qu’il est encore en activité."

Sanchez pas encore prolongé à l’OM

Si plusieurs anciens grands noms de la planète foot ont déjà participé comme joueurs ou comme patrons d’équipes à la compétition, Ronaldinho ou encore Iker Casillas, Andrea Pirlo, Djibril Cissé, Gonzalo Higuain et Sergio Aguero pour ne citer qu’eux, Alexis Sanchez s’y refuse encore.

Arrivé en 2022 à l’OM, le Chilien dispose d’un contrat jusqu’à la fin du mois de juin avec une option jusqu’en 2024. Mais si la direction marseillais et Pablo Longoria espèrent le prolonger, Alexis Sanchez n’a pas encore donné son accord pour rester en Ligue 1.

Le club saoudien d'Al-Fateh, sixième du championnat local, proposerait un salaire de 10 millions d'euros annuels à Alexis Sanchez pour le faire venir cet été.

Sanchez en Kings League après sa retraite?

Auteur de 18 buts et 3 passes décisives en 44 apparitions sous les ordres d’Igor Tudor, le vétéran sud-américain n’a pas non plus prévu de jouer immédiatement en Kings League. Mais la porte reste ouverte pour plus tard selon Ibai Llanos.

"Alexis m'a fait comprendre qu'une fois sa carrière sportive terminée, il est fort probable que cela puisse arriver, a encore estimé l’associé de Gerard Piqué et patron de l’équipe Porcinos FC dans la compétition. Alexis Sanchez est un joueur que je connais bien et il lui reste encore plusieurs années de carrière." Malheureusement pour les fans de l’OM, ce refus du "Niño Maravilla" ne veut pas non plus dire qu’il prolongera forcément son contrat à Marseille.