Ligue 1: les joueurs de l'OM ont repris le chemin de l'entraînement

Après quelques semaines de repos, les joueurs de l'OM ont effectué leur rentrée ce lundi à la Commanderie. Le club phocéen a également accueilli un nouveau médecin.

La rentrée au mois de juin. Partis en vacances après le dernier match de Ligue 1 contre Metz fin mai, les joueurs de l'Olympique de Marseille ont fait leur retour ce lundi au centre d'entraînement de la Commanderie, où ils ont reçu les nouveaux équipements et ont subi des tests médicaux avant la première séance de travail prévue mardi.

L'ensemble de l'effectif - y compris Nemanja Radonjic, prêté la saison passée au Hertha Berlin - s'est présenté au rendez-vous, à l'exception des internationaux Steve Mandanda et Duje Caleta-Car, qui disputent actuellement l'Euro, et de Kevin Strootman, qui pourrait quitter le club cet été. Blessé juste avant le début de l'Euro, Arkadiusz Milik poursuit pour sa part sa convalescence et était aux soins.

Grisoli nouveau médecin du groupe pro

Tous deux arrivés à Marseille dimanche, le Brésilien Gerson (Flamengo) et l'Américain Konrad de la Fuente (Barça) devraient signer rapidement leurs contrats avec l'OM, une fois la visite médicale achevée. Le dernier nommé a été photographié devant le bâtiment des joueurs au centre Robert Louis-Dreyfus.

Les Marseillais - qui commenceront leur saison de Ligue 1 à Montpellier le 7 août - doivent disputer un premier match amical contre Martigues (N2) dès dimanche à la Commanderie. Ils affronteront ensuite Sète (N) le 11 juillet, toujours à la Commanderie, puis le Servette Genève le 15 juillet à Fos-sur-Mer.

A noter aussi que l'OM a annoncé ce lundi l'arrivée d'un nouveau médecin pour l'équipe professionnelle, Jean-Baptiste Grisoli (49 ans), comme l'avait indiqué RMC Sport il y a quelques semaines. Déjà passé par le club phocéen dans les années 90, Grisoli a principalement travaillé dans le monde du rugby ensuite, au RCT, avec l'équipe de France, et dernièrement à Provence Rugby en Pro D2.