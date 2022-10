"On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato": le père de Gerson part au clash avec l'OM

Très peu utilisé par Igor Tudor à l'OM, voire pas du tout lors des derniers matchs, le milieu brésilien Gerson vit mal cette situation. Dans les colonnes de L'Equipe, son père et agent, Marcao, annonce vouloir lui trouver un autre club dès cet hiver.

Rien ne va plus pour Gerson à l'OM. Alors qu'il était en pleine bourre en fin de saison dernière (après des premiers mois difficiles en France), le milieu brésilien (25 ans) a été l'un des grands perdants de l'été et de l'arrivée d'Igor Tudor après le départ soudain de Jorge Sampaoli.

Utilisé à 11 reprises cette saison, pour 500 minutes de jeu environ, l'ancien joueur de Flamengo n'est même pas entré sur la pelouse lors des trois derniers matchs. De quoi faire enrager son père et agent, Marcao.

"Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser"

Dans les colonnes de L'Equipe, ce dernier dénonce ce lundi soir la gestion de son fils, et annonce vouloir lui trouver un autre club dès cet hiver, un an et demi après son arrivée à Marseille contre 20 millions d'euros.

"Je vais essayer d'être pondéré mais je ne peux cacher que nous sommes en colère, lance-t-il en évoquant une prochaine conversation avec Pablo Longoria. C'est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C'est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. (...) On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach."

Sampaoli l'apprécie, mais...

Gerson est dans une impasse car son style de jeu ne colle pas à l’impact et à la percussion demandés par Igor Tudor. Selon nos informations, l’entraîneur croate - qui avait eu une altercation estivale avec le joueur - n’a pas du tout apprécié l’attitude du Brésilien, boudeur ou nonchalant, quand il a été remplacé lors de plusieurs matchs cette saison. Surtout contre Francfort au match aller en Ligue des champions (défaite 1-0), quand il a trainé des pieds pour quitter le terrain sous les sifflets du Vélodrome. Cette attitude a été interprétée en interne comme celle d’un joueur qui se voit plus fort que ce qu’il apporte réellement à l’équipe…

Pour le moment, aucune offre n’est arrivée pour Gerson. Jorge Sampaoli l’apprécie et le suit, c’est une réalité, mais le FC Séville n’a probablement pas les moyens de s’offrir le joueur cet hiver sauf s’il y a une possibilité de le faire venir sous forme de prêt avec option d’achat. Juste une hypothèse donc, rien de concret.

La gestion de son cas interroge malgré tout car Gerson avait fait une bonne fin de saison avec l'Argentin, et beaucoup de supporters ou observateurs se demandent pourquoi il n’est jamais testé par Tudor dans une position plus reculée en tant que relayeur, poste qu’il affectionne. Igor Tudor botte en touche quand la question lui est posée. Le cas Gerson est donc compliqué, même si Pablo Longoria s’est montré rassurant il y a quelques jours dans Rothen s’enflamme en disant qu’il allait être capable, prochainement et en travaillant, de retrouver son meilleur niveau. Le dossier est pourtant plus délicat que cela, et embarrasse au sein de l’OM.