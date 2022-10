Mercato en direct: finalement une porte de sortie en Angleterre pour Ronaldo?

La saison 2022-23 est déjà bien lancée et les clubs se font désormais une bonne idée des réussites et des échecs de leur recrutement estival. Afin de préparer au mieux le mercato en janvier, certaines pistes sont déjà étudiées pour se renforcer ou pour trouver un point de chute à des joueurs en difficulté. Toutes les infos et rumeurs du mercato sont à retrouver en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Chelsea au secours de Cristiano Ronaldo? Selon le Daily Mail, Chelsea pourrait offrir à Cristiano Ronaldo une porte de sortie dorée, lui qui est dans l'impasse à Manchester United. Proche de l'agent de la star portugaise Jorge Mendes, le propriétaire des Blues Todd Boehly serait toujours ouvert à l'idée de faire signer l'attaquant en janvier, assure le média anglais. Il s'était déjà montré intéressé cet été mais son ancien coach Thomas Tuchel s'y était opposé. Ecarté de l'équipe première de Manchester United pour avoir refusé d'entrer en jeu contre Tottenham, l'avenir de "CR7" à Manchester semble bouché. Ces derniers jours, la tendance était plutôt à un départ en MLS ou dans un championnat moins côté.



Bonjour à tous ! Encore un peu plus de deux mois avant l'ouverture de la prochaine fenêtre pour les transferts en janvier. Mais d'ici le mercato, les clubs préparent déjà leur recrutement ou d'éventuels départ. En France, les chiffres fous du contrat de Kylian Mbappé avec le PSG auraient filtré, alors que le dossier Cristiano Ronaldo secoue l'Angleterre et intéresse forcément l'Europe du foot... mais pas que.