Pardew quitte le CSKA Sofia après des jets de bananes des supporters contre les joueurs

Alan Pardew et son adjoint Alex Dyer ont quitté leur fonction au CSKA Sofia un mois après leur nomination, après des jets de bananes des supporters contre des joueurs noirs de l’équipe.

Alan Pardew (60 ans) a quitté ses fonctions d’entraîneur du CSKA Sofia, 34 jours seulement après sa prise de fonction. L’Anglais et son adjoint Alex Dyer, premier homme noir à occuper un poste au sein du staff du club, ont démissionné en raison de propos et gestes racistes tenus par des supporters de l'équipe. Ces agissements ont suivi la défaite en finale de la coupe de Bulgarie contre le Levski, rival honni du CSKA.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Le duo Pardew-Dyer avait été maintenu dans ses fonctions après ce revers. Mais quelques jours plus tard, des supporters ont manifesté leur mécontentement avant un l'avant-dernier match de championnat contre Botev Plovdiv (0-0) en lançant des bananes et proférant des insultes racistes contre quatre joueurs noirs de l’effectif. Pardew, qui avait d’abord rejoint le club en 2020 comme directeur technique, a annoncé son départ, mercredi.

"Je ne veux pas entraîner l’équipe devant ce petit groupe de supporters racistes organisés"

"Les événements avant et après le match contre Botev Plovdiv étaient inacceptables, non seulement pour moi mais aussi pour mon assistant Alex Dyer et pour mes joueurs, a déclaré Pardew dans un communiqué publié sur le site du CSKA Sofia. Nos joueurs ont décidé de jouer par loyauté envers le club. Ce petit groupe de supporters racistes organisés, qui ont tenté de saboter le jeu, ne sont pas les supporters devant lesquels je veux entraîner l'équipe. Ce n'est certainement pas la bonne voie pour le CSKA, car un tel club mérite beaucoup plus."

"Je voudrais exprimer ma gratitude envers tous les vrais fans du CSKA pour leur soutien et leur passion, conclut-il. Je tiens également à remercier Grisha et Dani Ganchev (les propriétaires du club, ndlr) pour leurs efforts pour faire avancer le club malgré tous les défis et les circonstances. Ce fut un privilège et un honneur de servir ce grand club. Malheureusement, mon temps ici est arrivé à son terme." Au lendemain de l’annonce du départ de Pardew, le club bulgare a annoncé la nomination du Serbe Sasha Ilyich comme nouvel entraîneur.