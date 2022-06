Mercato: Danjuma serait dans le viseur du PSG, selon la presse espagnole

Selon Marca, Arnaut Danjuma (25 ans), attaquant néerlandais de Villarreal, serait dans le viseur du PSG et de nombreux clubs anglais après sa belle saison réalisée en Espagne et en Ligue des champions.

Un an seulement après son arrivée, Arnaut Danjuma (25 ans) agite le marché européen. L’attaquant néerlandais, recruté par Villarreal à Bournemouth contre 22,5 millions d’euros à l’été 2021, a signé une saison remarquée en Espagne, mais aussi en Ligue des champions. Il a marqué dix fois Liga et six en C1 où il a notamment trouvé la faille contre la Juventus en 8e de finale retour (0-3), puis face au Bayern (1-0) en quart de finale aller.

Une clause libératoire à 45 millions d’euros

Selon Marca, son profil et ses performances auraient attiré l’œil du PSG. Mais rien aucune action n’a été entreprise auprès du joueur de la part du club français en pleine restructuration de son secteur sportif. Leonardo a été démis de ses fonctions de directeur sportif après le dernier match de la saison face à Metz (même si cela n’a pas été officialisé) mais Luis Campos, pressenti pour prendre en charge la direction sportive, n’a pas encore été nommé.

Difficile de passer à l’action même si cela n’empêche pas le club de suivre des joueurs dignes d’intérêt comme Danjuma, également très suivi en Angleterre. L'international néerlandais (6 sélections, 2 buts) disposerait d’une clause libératoire de 45 millions d’euros dans son contrat. Accessible pour Paris même si l’éventualité d’un potentiel transfert est encore très lointaine en l’absence de projet encore clair pour la saison prochaine (entraîneur pas encore choisi).

Selon le média espagnol, la piste menant à Danjuma pourrait être activée en cas de départ de Neymar même si le Brésilien, sous contrat jusqu’en 2025, a récemment rappelé son souhait de rester à Paris. "J’ai un contrat avec le PSG, donc il n’y a pas d’autre choix, a-t-il lancé sur Canal+. Ce sera avec le PSG."