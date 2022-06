Mercato: Stéphane Sessegnon s’engage dans un championnat non reconnu par la Fifa

Stéphane Sessegnon (38 ans), ancien joueur du PSG, s’est engagé en faveur du club Göçmenköy İdman Yurdu, situé en République turque de Chypre du nord seulement reconnue par la Turquie.

A 38 ans, Stéphane Sessegnon étend sa carrière au sein d’une destination inattendue. Il s’est engagé, mercredi, en faveur de Göçmenköy İdman Yurdu, club situé dans la République turque de Chypre du Nord. Il s’agit d’une bande située au nord de l’île de Chypre, uniquement reconnue par la Turquie mais considérée par l’ONU comme la partie nord de la République de Chypre. Elle n’est donc pas affiliée à la Fifa. La nouvelle équipe du milieu de terrain offensif – qui portera le numéro 10 – évolue dans le championnat chypriote.

Sans club depuis 2020

Sessegnon a débuté sa carrière en Europe à Créteil avant de percer au Mans (2006-2008). Sa carrière a pris un nouvel élan lors de sa signature avec le PSG en 2008 où il a remporté une Coupe de France en 2010. L’international béninois a passé trois saisons dans la capitale française avant de poursuivre sa carrière en Angleterre, d’abord à Sunderland (2011-2013), puis à West Bromwich Albion (2013-2016). Il est ensuite revenu en France, à Montpellier (2016-janvier 2018) avant un an et demi en Turquie à Genclerbirligi. Il était sans club depuis 2020.

"C’est un grand honneur pour nous de faire venir à Göçmenköy un si grand joueur de football, l’un des meilleurs joueurs de l’équipe nationale du Bénin, qui a joué dans des clubs importants comme le PSG, s’est réjoui Ersan Karatas, le président du club. Notre club réalise une signature historique. Je tiens également à remercier Nicosia Group et son directeur, Abdullah Yusuf, qui ont apporté la plus contribution au sport du pays et ont eu une grande part dans la réalisation de ce transfert."