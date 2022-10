Premier League: Aston Villa limoge Steven Gerrard

Après la lourde défaite subie ce jeudi à Fulham (3-0), Aston Villa a pris la décision de se séparer de son entraîneur, Steven Gerrard.

La défaite de trop. C'est un poncif dans le football, mais cette affirmation semble sied à la situation de Steven Gerrard. L'idole d'Anfield a été limogé ce jeudi par Aston Villa au terme d'un lourd revers à Fulham (3-0, buts de Reed, Mitrovic sur penalty et Mings contre son camp). "L'Aston Villa Football Club peut confirmer que l'entraîneur-chef Steven Gerrard a quitté le club avec effet immédiat", a indiqué le club de Birmingham dans un communiqué publié quelques heures après cette défaite.

"Nous tenons à remercier Steven pour son travail acharné et son engagement et lui souhaitons bonne chance pour l'avenir", a déclaré un porte-parole de Villa. Le club où évoluent Lucas Digne et Frédéric Guilbert pointe à la 17e place avec le même nombre de points que le premier relégable, Wolverhampton, après 11 journées de Premier League. Nommé en novembre 2021, l'ancien manager des Glasgow Rangers (2018-2021) avait achevé la saison passée à la 14e place.