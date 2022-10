Mercato en direct: le PSG penserait à relancer Joao Felix dès cet hiver

La saison 2022-2023 est déjà bien lancée et les clubs se font désormais une bonne idée des réussites et des échecs de leur recrutement estival. Afin de préparer au mieux le mercato en janvier, certaines pistes sont déjà étudiées pour se renforcer ou pour trouver un point de chute à des joueurs en difficulté. Toutes les infos et rumeurs du mercato sont à retrouver en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Atlético: le PSG parmi les courtisans de Joao Felix? Dans le dur à l'Atlético de Madrid, Joao Felix souhaiterait s'en aller dès le mois de janvier ou au plus tard lors du mercato estival. Selon les informations du journal AS, l'attaquant portugais ne manquerait déjà pas de courtisans prestigieux. Outre le Bayern Munich et un club de Premier League (potentiellement Manchester United), le joueur de 22 ans plairait au Paris Saint-Germain. Le quotidien espagnol assure même que le PSG a déjà contacté l'entourage du Portugais pour trouver une formule qui l'amènera en France dès janvier. Une option compliquée d'autant que les Colchoneros espèrent encore le voir réaliser une belle Coupe du monde pour le vendre plus cher.



Bonjour à tous, Encore plusieurs mois avant l'ouverture de la prochaine fenêtre pour les transferts en janvier. Mais d'ici le mercato, les clubs préparent déjà leur recrutement ou d'éventuels départ. Du côté de l'Espagne, la situation de Neymar au PSG a agité les médias ces derniers jours. Malgré des offres de Newcastle et de Chelsea, le Brésilien n'a pas quitté la L1 pendant l'été. En Angleterre, Erik Ten Hag n'aurait pas abandonné l'idée de recruter son compatriote Frenkie De Jong à Manchester United. Mais le milieu du Barça ne serait pas forcément chaud pour quitter la Catalogne pour la ville mancunienne.