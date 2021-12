Leicester: "Je ne sais même pas ce qu'est la Conference League", avoue Brendan Rodgers

Troisième de son groupe de Ligue Europa, Leicester a été reversé en Europa Conference League. Une mauvaise nouvelle pour Brendan Rodgers, qui ne "sait pas ce qu'est" la nouvelle compétition de l'UEFA.

Brendan Rodgers ne cache pas sa frustration. Alors que Leicester, troisième de son groupe, n'a pas réussi à se qualifier pour les barrages de la Ligue Europa après sa défaite sur la pelouse de Naples (3-2), l'entraîneur des Foxes ne digère pas le résultat de son équipe, reversée en Europa Conference League. "Je dois être honnête, je ne sais même pas ce qu'est cette compétition, en toute honnêteté. Je me suis concentré sur l'Europa League et la victoire dans ce groupe. Au minimum, finir deuxième, donc avec tout le respect que je dois à la compétition, je ne suis pas sûr de ce que c'est. Je suis sûr que je le découvrirai bien assez tôt", a indiqué Rodgers au micro de BT Sport après le coup de sifflet final.

"Beaucoup de naïveté dans notre équipe"

L'ancien technicien du Celtic n'a pas mâché ses mots après la prestation de son équipe, punie par un doublé d'Elmas. "Je pense qu'il y a beaucoup de naïveté dans notre équipe et nous avons beaucoup de jeunes joueurs. On leur a demandé plus de choses cette saison, et nous avons joué avec différents systèmes et différentes compositions. C'est ma responsabilité de trouver cette solution. Ce soir (jeudi), nous étions bons offensivement mais nous n'étions pas assez bons défensivement."

Les Foxes se retouvent dans la même situation que l'OM et attendent leur adversaire pour le barrage d'Europa Conference League, qui sera un deuxième de groupe de C4. Le tirage au sort est prévu ce lundi à Nyon, quelques minutes après celui de la Ligue des champions. Seul Marseille est concerné par ce tirage puisque Lyon, Monaco et Rennes, directement qualifiés pour les huitièmes de finale, connaîtront leur adversaire le 25 février.