Premier League: Tottenham à son tour bientôt racheté par un milliardaire?

Selon le Financial Times, le milliardaire irano-américain Jahm Najafi prépare une offre de 3,5 milliards d’euros pour le rachat de Tottenham.

Après Chelsea et Newcastle et en attendant Manchester United, un autre club de Premier League pourrait être bientôt racheté. Selon le Financial Times, le milliardaire Jahm Najafi s'apprête à formuler une offre de 3,75 milliards de dollars (3,5 milliards d’euros) pour le rachat de Tottenham. Najafi, président de MSP Sports Capital, travaille avec un consortium d'investisseurs pour structurer l'offre qui devrait être officiellement proposée dans les prochaines semaines au propriétaire des Spurs, Joe Lewis, et au président, Daniel Levy, selon deux sources proches du dossier.

70% pour MSP, 30% pour des fonds d'Abu Dhabi

L'offre dirigée par Najafi et MSP valoriserait les fonds propres du club à environ 3 milliards de dollars (2,8 milliards d’euros) avant d’éponger environ 750 millions de dollars (700 millions d’euros) de dettes. "L'offre est structurée de manière à ce que MSP et ses partenaires proposent 70% du prix d'achat, tandis que les bailleurs de fonds du Golfe, principalement d'Abu Dhabi, apporteront les 30% restants", détaille le journal américain.

L’intérêt des investisseurs américains s’étend aux droits immobiliers et propriété du club, qui détient son propre stade depuis 2019. Cela permet aux Spurs d'organiser des événements hors football comme des rencontres de Foot US, de rugby ou des concerts, limitant la dépendance aux uniques revenus du football pour la billetterie. Najafi est actionnaire minoritaire de l’équipe de NBA des Phoenix Suns, dont l’homme d’affaire Mat Ishbiaia est devenu l’actionnaire majoritaire en décembre contre 4 milliards de dollars (3,7 milliards d’euros).

Le possible rachat de Tottenham pourrait offrir de nouvelles ambitions au club souvent placé mais jamais gagnant en Angleterre (son dernier titre remonte en 2008 avec une Coupe de la Ligue). Tottenham, situé dans le nord de Londres, est détenu par ENIC, société d’investissements dirigée par Joe Lewis et Daniel Levy, depuis 2000 après le rachat des 26% de participation à l'homme d'affaires Lord Alan Sugar contre 21,9 millions de livres sterling (24,6 millions d’euros).