Coupe du monde 2022: Allemagne, Argentine, Espagne, Maroc, Sénégal... de nombreux maillots dévoilés

Les équipementiers Puma et Adidas ont dévoilé ce lundi plusieurs tenues qui seront portées pour la Coupe du monde au Qatar. L'Espagne, l'Allemagne ou l'Argentine connaissent désormais leurs maillots pour la compétition.

A moins de trois mois du début de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), plusieurs nations qualifiées ont dévoilé ce lundi leur(s) tunique(s) pour le rendez-vous. L'équipementier Puma a par exemple officialisé le second maillot, celui utilisé à l'extérieur, pour le Sénégal, le Maroc, le Ghana, l'Uruguay, la Serbie et la Suisse. Adidas a montré les deux maillots pour cinq pays: l'Argentine, l'Allemagne, le Mexique, le Japon et l'Espagne.

L'esprit du maillot est assez similaire pour la Suisse, la Serbie et le Ghana, avec une couleur principale et un motif au centre. Une bande verticale s'affiche sur le maillot du Maroc, de l'Uruguay ou du Sénégal. A noter que Puma a dévoilé aussi le nouveau maillot extérieur pour d'autres pays, comme l'Italie, mais qui ne participeront pas au Mondial.

Maillot extérieur de la Suisse

Maillot extérieur du Maroc

Maillot extérieur de la Serbie

Maillot extérieur Uruguay

Maillot extérieur Ghana

Maillot extérieur Sénégal

Adidas dévoile les deux tenues

Adidas a aussi révélé plusieurs tenues pour cette Coupe du monde. L'équipementier habillera l'Argentine, l'Allemagne, le Japon, le Mexique et l'Espagne. La marque aux trois bandes a de son côté déjà choisi de montrer les deux maillots qui seront utilisés pour la Coupe du monde.

Les maillots de l'Allemagne:

Les maillots de l'Espagne:

Les maillots de l'Argentine:

Pour rappel, la compétition débutera le 20 novembre prochain et se terminera le 18 décembre. De son côté, l'équipe de France, tenante du titre, appartient à la galaxie Nike.