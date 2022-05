PSG: Antero Henrique et Luis Ferrer ont joué un rôle crucial dans la prolongation de Mbappé

Plusieurs acteurs ont eu un rôle important dans la prolongation très commentée de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, dont Antero Henrique et Luis Ferrer.

Plusieurs acteurs ont eu un rôle important dans la prolongation de Kylian Mbappé, dont Antero Henrique et Luis Ferrer. Le premier était directeur sportif du club parisien au moment du transfert de l'attaquant à l'été 2017 et le second était l'adjoint de l'Espagnol, en charge à l'époque de convaincre le joueur et son entourage. Cinq ans après, ils ont encore joué un rôle majeur dans la prolongation signée, pour trois ans, par Mbappé au PSG. Nouveau bail fêté comme il se doit avec un triplé au Parc des Princes face à Metz (5-0) pour la dernière de la saison.

Pourtant, il n'y avait pas grand-monde pour prédire une telle issue il y a quelques jours encore. Surtout au Real Madrid, qui s'était mis d’accord contractuellement avec le joueur, avec la conviction affichée de remporter la mise. Mais le champion du monde 2018 a souhaité trouver un accord avec le PSG avant de faire un choix définitif, histoire d'avoir tous les éléments à sa disposition.

>> Mercato en direct

Signature du contrat vendredi

Kylian Mbappé a communiqué sa décision aux dirigeants des deux clubs et notamment ceux du PSG ce jeudi, avec une issue positive concrétisée par la signature du nouveau bail à Paris vendredi. Le secret est resté bien gardé jusqu'à samedi dans l'après-midi avant une officialisation au Parc des Princes. Ce nouveau contrat offre de solides garanties sportives à Mbappé en plus du plus gros salaire de l'effectif.

Des changements sont désormais attendus dans l'organigramme du club. Samedi, Leonardo a officiellement été démis de ses fonctions de directeur sportif. Pour le remplacer, le Portugais Luis Campos, ami de longue date de la famille Mbappé, est désormais le favori. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Mauricio Pochettino va lui aussi être démis de ses fonctions au cours des prochains jours.