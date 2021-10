Real Madrid: Benzema est "obligé" de "penser" au Ballon d'or

Dans un entretien accordé ce samedi à L'Equipe, Karim Benzema reconnaît que le Ballon d'or peut être un objectif pour lui cette année. Mais l'attaquant du Real Madrid et des Bleus n'en fait pas une obsession.

Le verdict tombera le 29 novembre prochain. Après une année sans lauréat, le Ballon d’or 2021 sera remis à Paris lors d’une cérémonie présentée notamment par Didier Drogba, au théâtre du Châtelet. La liste des nommés pour ces différents prix sera dévoilée avant cela le 8 octobre par L'Equipe. Qui succèdera à Lionel Messi, sextuple lauréat et sacré en 2019 ? L’Argentin lui-même ?

Mais entre Jorginho, Cristiano Ronaldo, N’Golo Kanté, Kevin de Bruyne ou encore Robert Lewandowski, les candidats ne manquent pas. Sans oublier Karim Benzema. Plus en forme que jamais, l’ancien Lyonnais n’en finit plus d’impressionner. Avec le Real Madrid, il a bouclé l’exercice 2020-2021 avec 30 buts et 9 passes décisives au compteur toutes compétitions confondues (en 46 matchs), et il trône déjà en tête du classement des meilleurs buteurs de Liga en ce début de saison (8 réalisations).

"La reconnaissance du milieu est importante"

Cette année a aussi été celle de son grand retour en équipe de France à l’occasion de l’Euro, après plus de cinq ans d’absence. Si les Bleus ont été stoppés dès les huitièmes de finale, Benzema a marqué les esprits avec deux doublés contre le Portugal et la Suisse. Alors forcément, gagner le Ballon d’or peut être un objectif. "On est obligé d'y penser quand on a de l'ambition. Mais ça ne doit pas être une obsession qui te recentre sur toi, sur le fait de dire qu'il faut absolument briller individuellement et marquer des buts pour soi. Si tu dois le gagner, c'est pour ce que tu es, ce que tu montres sur le terrain, ce que je fais", explique-t-il ce samedi dans un entretien donné à L’Equipe, conscient que la compétition est plus ouverte maintenant que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n’écrasent plus tout sur leur passage.

"Ils étaient à un tel niveau que presque personne ne pouvait les embêter. La situation a évolué. Beaucoup de joueurs se sont mis en valeur sans être au-dessus", ajoute Benzema, qui a reçu ces derniers jours le soutien de grands noms du football. "La reconnaissance du milieu, d'immenses joueurs comme Figo, est importante. Tu es toujours touché quand de grands anciens apprécient ce que tu fais. Ils savent également ce que c'est d'être joueur du Real Madrid et de durer dans ce club", appuie-t-il. Encore quelques semaines à patienter avant la fin du suspense.