Mercato: "Mbappé se voit au Real", selon la presse madrilène

Libre l’été prochain, agacé par Neymar… Kylian Mbappé ne pense qu’au Real Madrid, selon la presse espagnole qui ne manque pas une miette des petits soucis de l’attaquant parisien, dans le viseur de Florentino Perez, président du Real, depuis de longues années.

La Ligue des champions revient ce mardi soir avec le choc PSG-Manchester City (21h, sur RMC Sport). Le Real (contre Tiraspol) et l'Atlético (face à l'AC Milan) mais l'affiche du club français anime la presse espagnole. Un joueur surtout: Kylian Mbappé. Alors que son contrat court jusqu’en juin prochain, l’attaquant n’a toujours pas prolongé avec le PSG, et ne semble pas décidé à le faire. Surtout pas en cette période de grande confusion après sa sortie très remarquée, samedi lors de PSG-Montpellier (2-0).

Mbappé a été surpris sur le banc de touche en train de vitupérer contre Neymar: "il ne me fait pas la passe", a-t-il lâché à Idrissa Gueye en utilisant vraisemblablement le terme clochard au début de sa phrase.

"Situation idéale pour le Real Madrid"

Pour As, ce nouvel élément renforce les chances de voir Mbappé rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Le club espagnol est venu à la charge en août mais ses offres ont été repoussées par le PSG. Mbappé "se voit à Madrid", selon le journal qui y voit une "situation idéale pour le Real Madrid, qui se rapproche de sa finalité, que Mbappé finisse par rejeter la super offre de renouvellement que le PSG doit lui faire d'ici la fin de l'année pour signer pour l'entité blanche en janvier".

Le quotidien madrilène remarque la difficile cohabitation avec Neymar et Lionel Messi, qui retrouvent leurs automatismes du Barça en se cherchant régulièrement. Au point d’en oublier parfois Mbappé, joueur parisien pourtant le plus décisif depuis le début de saison avec quatre buts et quatre passes décisives. La grogne des supporters contre le comportement de Mbappé ajoute un nouvel argument dans le camp madrilène.

La confiance régne dans la capitale espagnole. Dimanche, Florentino Perez, président du Real Madrid, aurait même confié à des fans dimanche que Mbappé allait rejoindre le Real l’été prochain.