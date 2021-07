PSG: Besiktas se positionne pour Sergio Rico

La presse turque fait état de discussions entre Besiktas et le Paris Saint-Germain pour le prêt de Sergio Rico, barré par Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma dans la hiérarchie des gardiens parisiens.

Longtemps dans le flou le plus complet concernant la hiérarchie à ce poste, le PSG voit l’horizon se dégager. Et commence même à y voir un peu plus clair concernant ses très nombreux gardiens sous contrat. Le poste de numéro 1 et de numéro 2 ou numéro 1 bis étant promis à Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale doit permettre aux autres de trouver du temps de jeu s’ils ne sont pas transférés.

Sergio Rico serait emballé par le projet

Tout comme notamment Alphonse Areola, l'expérimenté Alexandre Letellier qui a récemment prolongé jusqu'en 2022, et les jeunes Marcin Bulka et Garissone Innocent, prêtés la saison dernière, l’Espagnol Sergio Rico (27 ans), doublure officielle de Keylor Navas depuis deux ans, est toujours sous contrat. Une situation ubuesque qui poserait problème au PSG si par malheur elle devait s’éterniser au-delà du mois de juillet.

Concernant Sergio Rico, une piste a vu le jour ces dernières heures. Le Besiktas serait très intéressé par un prêt du gardien de 27 ans, sous contrat jusqu’en 2024. Le club turc aurait entamé les discussions avec l’entourage du joueur et le Paris Saint-Germain, selon plusieurs médias turc, dont Fotomac. Sergio Rico viendrait en remplacement du jeune Ersin Destanoglu, prêté la saison dernière et très convoité depuis.

Sergio Rico serait très intéressé par un nouveau challenge en Turquie, selon Sporx. L’expérimenté gardien sévillan, rompu aux joutes européennes (25 matches de Ligue des champions, 11 rencontres de Ligue Europa), serait désireux de gagner du temps de jeu et de se montrer la saison prochaine, alors que son avenir semble bouché à Paris.