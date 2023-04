PSG: "C'est complètement déplacé", Rothen tacle Messi qui demanderait une hausse de salaire

Dans Rothen s'enflamme sur RMC, mercredi, Jérôme Rothen a déploré la demande d'augmentation salariale de Lionel Messi dans le cadre de ses discussions pour un nouveau contrat au PSG.

Aux dernières nouvelles, les chances pour que Lionel Messi prolonge au Paris Saint-Germain sont devenues presque nulles. Seule une intervention directe de Doha pourrait changer la donne, d'après les informations dévoilées début avril par RMC Sport. Une situation qui est, selon Le Parisien, notamment la conséquence d'une demande de revalorisation salariale. L'attaquant argentin de 35 ans, dont la rémunération est actuellement estimée à 37 millions d'euros bruts annuels avec son contrat qui expire cet été, justifierait cette demande par son titre de champion du monde et l'existence d'une mirobolante offre à 400 millions d'euros du club saoudien Al-Hilal. "C'est complètement déplacé", fustige Jérôme Rothen, mercredi dans Rothen s'enflamme sur RMC.

"C'est une déception, encore une"

"C'est dire à quel point il se fout de la gueule du monde depuis qu'il est arrivé, enchaîne l'ancien international français. Il n'est venu que pour les conditions financières. (...) À Barcelone, on sait très bien pourquoi il est parti. Ils ne pouvaient plus le payer comme ils le payaient. Il y avait un déficit tellement énorme qu'ils devaient s'en séparer".

"C'est une déception, encore une", ajoute Jérôme Rothen, pour qui les performances sportives ne peuvent pas justifier l'existence même d'une demande d'augmentation de salaire. "Je m'en fous qu'il ait 15 ou 20 passes décisives, rabroue-t-il. Si tu fais tes passes décisives sur des matchs qui comptent moins que les gros matchs, là où on t'attendait, ce n'est pas la même chose. Quand le niveau s'élève en Ligue des champions, rien. En phase de groupes, quand ça été dur contre Benfica et que le PSG n'a pas gagné un match, on n'a pas vu un grand Leo Messi. Contre la Juve, et ce n'était pas la grande Juve, ce n'était pas un grand Leo Messi. Le match qui compte, contre le Bayern Munich, on n'a pas vu un grand Leo Messi".

Dugarry pointe le PSG qui ne "parle que d'oseille"

Présent dans Rothen s'enflamme, Christophe Dugarry a exprimé un avis opposé. "Ça ne me choque pas, dit le champion du monde 1998 sur cette négociation salariale. Je trouve que les mots de Jérôme sont trop durs. Je le comprends, c'est un amoureux du Paris Saint-Germain, il a le PSG dans le sang. Je comprends sa colère, sa déception, il attendait autre chose. Mais Messi estime certainement qu'il a fait une saison on ne peut plus correcte pour demander une augmentation. Il est champion du monde, son image est une nouvelle fois décuplée et elle va apporter énormément au club".

Pour "Duga", les critiques contre le joueur ne doivent pas occulter la part de responsabilité du club de la capitale: "Les conseillers, comme Messi, ne sont pas des philantropes. Si Lionel Messi avait voulu faire preuve de gentillesse, de bienveillance par rapport au football, il serait resté au Barça et il aurait réduit son salaire de trois fois. Cela n'a pas été le cas. (...) Mais il sait aussi à qui il a affaire et avec qui il négocie (au Paris Saint-Germain, ndlr). Il sait qu'il a en face de lui des gens qui ne raisonnent que par un seul et unique prisme: l'argent. Je suis persuadé qu'il n'a pas eu une seule fois un discours de football avec ses dirigeants. Ça ne parle que d'oseille depuis des années. Donc il reste dans cette logique".