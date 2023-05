Double Contact - Bramsito: "Zaïre-Emery, ça va être une dinguerie"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Après la sortie de son projet "Enchanté", on a rencontré Bramsito. Le chanteur de 27 ans nous parle de la régularité de Danilo Pereira, du potentiel de Warren Zaïre-Emery et de ses souvenirs avec Serhou Guirassy en équipe du Loiret.

Bramsito a grandi entre l’Essonne et le Loiret, au sud de la région parisienne. Mais il préfère regarder de l’autre côté de la Manche lorsqu’il s’agit de ballon rond. "J’aime trop la Premier League. Il y a un truc en plus, c’est trop attractif. Déjà il y a plus de gros clubs, Liverpool, Manchester United, City, Chelsea… c’est incroyable", explique le chanteur de 27 ans lorsqu’on le rencontre pour la sortie de son projet "Enchanté" (disponible depuis fin mars).

Ça ne l’empêche pas de suivre aussi le PSG, qui se dirige vers un onzième titre de champion dans une ambiance morose. "Ça ne sert à rien qu’il y ait autant de stars. C’est bien deux, parce qu’après, il y a trop d’égos à gérer, ça devient trop compliqué. Il y a des clans, tu ne peux pas gérer un vestiaire comme ça. Pour n’importe quel coach, c’est impossible, à part peut-être Mourinho. Lui pourrait avoir les épaules."

"Danilo, c’est le plus régulier du PSG cette saison"

"Au PSG, ça a toujours été la foire, poursuit-il. Il faut construire une équipe et le problème, c’est qu’il y a très peu de joueurs qui peuvent mourir pour le maillot. Un mec comme Ramos, il s’en fout en vrai du PSG. Même Messi, il s’en fout du club. C’est ce qu’il manque au PSG. Kimpembe, c’est un vrai mec de Paris. Il faut au moins six-sept joueurs comme ça pour gagner une Ligue des champions."

En attendant un renouvellement de l’effectif, Bramsito apprécie la fiabilité de Danilo Pereira, qui est devenu l’un des chouchous du Parc des Princes: "Je détestais avant, mais pour moi, c’est le meilleur joueur actuel du PSG. C’est compliqué de dire ça, mais si on parle en termes de régularité, c’est le premier. Je le mets devant Kylian (Mbappé). Il n’est pas plus fort que lui, mais c’est le plus performant."

"Mbappé doit aller au Real pour continuer son ascension"

Celui qui a nommé l’un de ses morceaux en hommage à Yaya Touré en 2019 observe également l’avènement de Warren Zaïre-Emery, le surdoué de 17 ans. "Je pense que ça va être un très bon joueur. Ça va être une dinguerie. Il n’a pas encore montré ses qualités. J’avais vu des vidéos de lui en jeunes et en équipe de France, il prend la balle, il percute et il casse les lignes. Quand il va commencer à le faire en pro, ça va être fini!"

Comme tout le monde, Bramsito est bluffé par les performances de Kylian Mbappé, mais il estime que le capitaine des Bleus doit désormais changer d’air pour franchir encore un cap. Loin de sa ville natale: "S’il continue comme ça, bien sûr qu’il pourra titiller les plus grands. J’espère pour lui qu’il soulèvera une Ligue des champions, il aurait son Ballon d’or. Parce qu’il peut ne pas l’avoir hein! Je pense qu’il a assez donné au PSG, ça y est, il faut qu’il aille au Real et qu’il continue son ascension."

"Les stats, ça tue le foot"

Hypé par l’UFC, avec une préférence pour la personnalité de Khamzat Chimaev et le charisme Jon Jones, l’artiste d’origine congolaise s’est mis au grappling lorsqu’il a vu combattre Khabib Nurmagomedov dans la cage. Et il y a pris goût. Mais le foot reste son sport fétiche. Lorsqu’il était jeune, c’est le visage de Ronaldinho qui trônait sur les murs de sa chambre.

"C’est un génie du football. Pour moi, c’est le meilleur joueur de tous les temps. Je ne parle pas des trophées, des stats et tout… On n’en a rien à cirer. S’il avait eu une hygiène de vie irréprochable, ça aurait été une dinguerie. C’est un artiste du ballon rond. A cette époque, on regardait vraiment le football. Aujourd’hui, les gens regardent le score pour voir qui a mis le but et ils se disent que le joueur a fait un match de ouf. Alors que ça se trouve il a marqué sur penalty ou de la tête à la 90e et on ne l’a pas vu du match. C’est juste les stats, ça tue le foot..."

"Abdou Diallo jouait 10, il était phénoménal"

Dans son morceau "Jungle", Bramsito glisse une petite dédicace à Serhou Guirassy, l’attaquant de Stuttgart, passé par Rennes, Lille ou Auxerre. "J’ai joué avec lui en équipe du Loiret, précise-t-il. Il était déjà très fort. A l’époque, j’ai joué aussi contre Abdou Diallo, il était phénoménal. Il jouait 10, il était maxi grand et déjà polyvalent. Moi, j’étais milieu droit, latéral puis j’ai fini 6. Je suis petit et un peu trapu, je ne me fais pas bouger facilement. J’ai une bonne détente. J’ai la hargne, une bonne vista et je suis propre techniquement. J’étais un dalleux, un petit Kanté ou Lassana Diarra (sourire)".

