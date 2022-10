PSG: Campos dément "catégoriquement" une envie de départ de Mbappé

Luis Campos s'est invité au micro de RMC Sport avant la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Benfica ce mardi sur la pelouse du Parc des Princes. Le dirigeant portugais a nié en bloc les rumeurs autour des envies de départ de Kylian Mbappé lors du mercato hivernal. L'attaquant français ne lui en a pas parlé.

La nouvelle d'une refléxion de Kylian Mbappé pour quitter le PSG en janvier 2023 a secoué la planète foot ce mardi à quelques heures du duel au sommet entre les Franciliens et le Benfica en Ligue des champions. Une information dévoilée dès lundi par Daniel Riolo sur RMC et confirmée par plusieurs médias avant le match contre les Lisboètes. Mais Luis Campos a tenu à démentir ces révélations de la presse avant le coup d'envoi de la rencontre au Parc des Princes.

"C'est un démenti catégorique de notre part. S'il est heureux ou pas, c'est une question qu'il faut lui poser à lui. C'est une question très personnelle. Je vois Kylian travailler, a estimé le dirigeant portugais du Paris Saint-Germain au micro de RMC Sport. Kylian c'est un professionnel extraordinaire. Par exemple, il a joué malade lors du dernier match à Reims, il a fait l'effort pour l'équipe. Je vois Kylian arriver avec ses coéquipiers, tous les jours content et avec une énorme envie de travailler."

Campos: "S’il y pense, il va me le dire"

Luis Campos a encore martelé avec fermeté son démenti sur les rumeurs entourant l'avenir de Kylian Mbappé.

"Je suis très surpris parce que je suis tous les jours avec Kylian Mbappé et il ne m’a jamais demandé à moi, et je viens de demander au président, il n’a jamais demandé à partir en janvier. Je ne pense pas qu’il y pense parce que s’il y pense, il va me le dire. Il ne m’a jamais dit, je sais qu’il ne l’a jamais dit au président, qu’il veut partir en janvier, a encore estimé le conseille sportif du PSG. C’est une information, ce n’est pas une déclaration, il faut être très clair, qui sort quelques heures avant un match très très important pour nous. C’est important de venir devant la presse et c’est pour cela que je suis là. On a des rumeurs tous les jours, c’est normal quand on a trois des cinq joueurs les plus importants au monde. C’est normal d’avoir des rumeurs."

Relancé sur le rôle de pivot de Kylian Mbappé au PSG et son supposé mal-être, Luis Campos a une nouvelle fois nié en bloc. Le conseiller sportif a assuré voir un joueur épanoui lors des entraînements de l'équipe dirigée par Christophe Galtier."[Sur son rôle de pivot] C'est autre chose. Kylian Mbappé arrive au Camp des Loges avec une énorme envie. Ce n'est pas seulement un grand professionnel, il est extraordinaire, a encore estimé Luis Campos avant le match en C1 du jour. On le voit tous les jours avec une énorme envie de faire le meilleur pour le club de sa ville dans son pays."

Et Luis Campos d'enchaîner en se montrant très ferme sur l'avenir de Kylian Mbappé: "A mon avis oui (il reste en janvier). Il ne m'a jamais rien dit. Ni à moi... Et je viens de poser la question au président. Pour moi c’est clair que Kylian Mbappé reste pour suivre son contrat au PSG, a conclu le dirigeant lusitanien sur cette question. Mais ce n'est pas par hasard qu'une information comme ça sorte deux ou trois heures avant un match contre le Benfica."