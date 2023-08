PSG: chantier au milieu de terrain, Ibrahim Sangaré ciblé

Malgré l’arrivée de Manuel Ugarte, le PSG continue à chercher à se renforcer au milieu de terrain.

Après le chantier de la défense (arrivée de Skriniar et Lucas Hernandez notamment), et celui de l’attaque (les trois attaquants alignés samedi face à Lorient, Asensio, Ramos et Lee sont des recrues, Mbappé est revenu dans le groupe 1 avec, en plus, Ousmane Dembélé), place maintenant au milieu de terrain.

Certes, la recrue uruguayenne Manuel Ugarte a fait bonne impression face à Lorient (0-0), mais l’état-major du PSG ne compte pas s’arrêter là. D’autant que Marco Verratti, à qui le club a montré la sortie la semaine dernière, a un accord de principe avec Al-Hilal. Neymar pousse d’ailleurs pour qu’il l’y rejoigne. Mais Verratti n’est pas encore parti: il n’a pas encore donné son accord définitif et s’interroge sur l’opportunité de quitter l’Europe et d’aller en Arabie Saoudite. Le PSG demande plus de 50 millions pour son milieu de terrain champion d’Europe.

Parmi les départs programmés figure celui de Leandro Paredes qui a déjà dit au revoir à ses coéquipiers parisiens. Le milieu de terrain argentin est tout proche de l'AS Roma, son option privilégiée, comme expliqué par RMC Sport samedi. Paris devrait toucher environ 4 millions d'euros dans la transaction. Il pourrait bien n’être pas seul à rejoindre la capitale italienne puisque le départ de Renato Sanches est lui aussi une question de jours.

La Roma et le PSG ont un accord de principe pour un prêt avec option d’achat obligatoire pour l’international portugais. En revanche, Gini Wijnaldum, prêté à la Roma la saison dernière, ne va pas prolonger son bail. Des intérêts existent au Qatar (où le PSG a déjà vendu Abdou Diallo), mais rien de concret encore.

Le PSG cherche à recruter deux milieux

Dans le sens des arrivées, Paris souhaite deux profils, Un milieu athlétique, de percussion. Ibrahim Sangaré est ciblé pour ce poste. La piste du milieu de terrain ivoirien du PSV Eindhoven a été relancée ces derniers jours. Le joueur possède une clause de 37 millions d’euros. Mais, si des discussions sont en cours, le PSG doit faire face à une grosse concurrence du Bayern Munich.

Autre profil recherché, un milieu créatif pour compenser le départ de Neymar, et potentiellement celui de Verratti. Le barcelonais Gavi, très apprécié de Luis Enrique, avait été sondé. Mais pour différentes raisons (prix, timing, relations crispées entre le PSG et le Barça depuis l’affaire Dembélé), le dossier n’ira pas plus loin. Autre option qui a du plomb dans l’aile: Bernardo Silva. Manchester City a fermé la porte. Les chances de le voir débarquer à Paris sont quasi nulles. Néanmoins, même avec une probabilité de 1%, il existe des partisans en interne prêts à foncer, si jamais la porte s’entrouvrait un tout petit peu. En dehors de cette piste qui a du plomb dans l'aile, très peu de noms filtrent sur ce profil de milieu créatif qui pourrait agiter la fin du mercato du côté du PSG.