PSG: "Ciao Marco, bon vent!", Rothen favorable à un transfert de Verratti

Dans Rothen s'enflamme sur RMC, Jérôme Rothen, Jean-Michel Larqué et Jérémy Ménez ont débattu de la possibilité pour le PSG de voir Marco Verratti rejoindre l'Arabie saoudite.

Le Paris Saint-Germain doit-il se séparer de Marco Verratti? Comme l'a rapporté RMC Sport, le milieu de terrain est courtisé par l'Arabie saoudite. Selon les informations du journal L'Équipe, le pays du Golfe serait même passé à la vitesse supérieure ce mardi. Une délégation du club d'Al-Hilal se trouverait actuellement à Paris pour tenter de convaincre le milieu de terrain italien. "Oui, allez-y, profitez-en! Ciao Marco, bon vent!", a réagi Jérôme Rothen, mercredi dans Rothen s'enflamme sur RMC.

"Le club doit saisir l'opportunité. Il y a une offre, tu vends", a ajouté l'ancien international français, considérant qu'il est temps de tourner la page Marco Verratti à Paris. "Quand t'es là depuis plus de dix ans, que tu as commencé tes années parisiennes avec une progression énorme... On est tous unanimes pour dire que Marco Verratti a été un grand milieu de terrain du PSG, mais c'est trop peu par rapport aux dernières années. (...) Il n'a jamais pris le relais d'un Thiago Motta qui est parti, d'un Thiago Silva, d'un Ibrahimovic. On attendait beaucoup plus de Marquinhos et de Verratti, mais c'est beaucoup trop de déception".

"L'offre est certainement plus que satisfaisante pour lui au niveau du salaire. Le PSG ne peut pas refuser une telle offre. Cela va permettre de reconstruire enfin un milieu de terrain et une âme dans le vestiaire", a conclu Jérôme Rothen.

La Une de Rothen s’enflamme : Paris doit-il vendre Verratti ? – 28/06 20:06

Ménez croit encore en Verratti

Un avis partagé par Jean-Michel Larqué, qui ne place pas Marco Verratti dans la catégorie des meilleurs milieux d'Europe: "Je pose la question très simplement. Entre De Bruyne, Gündogan et Rodri à Manchester City, où est-ce qu'il joue? Il ne joue pas. Le problème, c'est que Verratti n'a jamais pris d'envergure comme les joueurs de classe internationale qui sont les moteurs d'une équipe. (...) C'est peut-être l'occasion pour le Paris Saint-Germain de faire un milieu qui ressemble à un milieu de terrain".

Aussi dans Rothen s'enflamme, Jérémy Ménez a disputé 39 matchs avec Marco Verratti au PSG. Sa position est bien plus clémente: "Je me suis entraîné avec lui pendant trois ans. Je sais de quoi il est capable. C'est sûr qu'on a de quoi être un peu déçu si on regarde ses prestations maintenant. Mais il n'a pas été aidé par les milieux qui ont joué avec lui. Avec deux bonnes recrues au milieu, on pourrait revoir Marco au plus haut niveau".