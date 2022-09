PSG: des tensions entre Campos et Henrique à cause du mercato?

Les conditions des nombreux départs et l’échec du recrutement d’un défenseur central auraient fait naître des tensions entre Luis Campos, conseilleur sportif, et Antero Henrique, en charge de dégraisser l’effectif, selon L’Equipe.

Le PSG a vécu une dernière journée de mercato agitée, jeudi. Mais pas autant qu’espérée. Le club avait repris espoir pour recruter Milan Skriniar (27 ans) mais a finalement refusé de s'aligner sur les prétentions de l’Inter Milan (qui attendiat 80 millions d'euros) où le Slovaque débutera la dernière année de son contrat. Un échec regrettable pour Christophe Galtier qui attendait avec impatience un renfort en défense. L’entraîneur a tout de même pu constater une grande vague de départs parmi les joueurs sur lesquels il ne comptait pas cette saison.

Au total, une vingtaine a quitté l’effectif. Sur le papier, le mission dégraissage semble réussie. Mais en coulisses, le mercato parisien aurait fait naître des tensions au sein de la direction sportive. Selon L’Equipe et Le Parisien, Christophe Galtier et Luis Campos, conseiller sportif du club, ne seraient pas pleinement satisfaits du mercato et de la manière dont il a été mené. Un homme serait dans le viseur: Antero Henrique. Le Portugais, ancien directeur sportif de Paris (2017-2019), a repris une certaine influence au sein du club cet été même s’il n’avait jamais vraiment quitté le paysage puisqu’il supervisait le développement des clubs détenus par le Qatar, dont le PSG.

Il a retrouvé un rôle prépondérant dans la gestion sportive en s’occupant des départs, comme l’a rappelé Christophe Galtier courant août. "Nous avons beaucoup de joueurs sous contrat et c’est là-dessus que le club compte sur Antero Henrique, avait-il expliqué. Sur cette capacité à pouvoir vendre ou prêter nos joueurs dans différents clubs afin évidemment de réduire le nombre de contrats qu’il y a au club. C’est la première des choses."

Campos reprocherait à Henrique de ne pas avoir tenu sa feuille de route

Quelques semaines plus tard, le bilan serait jugé moyen. Campos reproche à Henrique de ne pas avoir tenu sa feuille de route: à savoir, vendre avant d’acheter avec l’argent des transactions. Campos espérait ainsi récupérer 150 millions d’euros à réinvestir. A la fin du mercato, Paris a fait entrer un tiers de la somme espérée dans ses caisses (49 millions) avec de nombreux prêts et peu de ventes sèches empêchant le club d’agir à sa convenance, notamment sur le dossier Skriniar, que Paris avait prévu d’emmener lors de la tournée au Japon puisqu’une demande de visa avait été formulée en ce sens. Pour Campos, cette formule de prêts ne fait que reporter le problème, précise Le Parisien.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Le camp Henrique se défend en pointant la difficile réalité du marché tout en expliquant que les nombreuses primes et options d’achat négociées dans les prêts feront gonfler la note dans quelques mois. Autre reproche: Campos ne comprend pas comment Paris a pu prêter des joueurs en prenant en charge 50% de leur salaire alors que certains d’entre eux renforcent des futurs adversaires de l’équipe en phase de poule de la Ligue des champions (Leandro Paredes à la Juventus, Julian Draxler au Benfica Lisbonne). Le clan Henrique assure que toutes les décisions ont été prises en concertation. Campos, lui, regretterait de ne pas avoir pu concrétiser de nombreuses pistes ambitieuses comme Tchouaméni, Lewandowski ou Bernardo Silva. Pour Le Parisien, les relations entre les deux hommes ne sont pas fluides, chacun s'agaçant du pouvoir et de l'influence de l'autre.