Mercato: Keylor Navas annonce qu’il reste au PSG

Dans une dernière journée de mercato lors de laquelle le PSG a enregistré de nombreux départs (Draxler, Diallo, Kurzawa), celui qui paraissait être parmi les plus probables au début de l’été a définitivement été enterré. Relégué au poste de doublure de Gianluigi Donnarumma depuis l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc du PSG et longtemps annoncé partant (notamment vers le Napoli), Keylor Navas (35 ans) a annoncé ce jeudi qu’il allait rester dans la capitale.

Navas: "Je continuerai à travailler dur à Paris"

"Après un été de beaucoup d'incertitudes, le jour est venu de remercier les clubs qui se sont intéressés à moi, valorisant mon travail et ma carrière. C'est une fierté de se sentir si aimé. C'est aussi le moment de vous annoncer que je continuerai à travailler dur à Paris, sans perdre la foi, en aidant l'équipe autant que possible, sans abandonner et comme d'habitude en donnant le maximum chaque jour", a indiqué l’ancien portier du Real Madrid dans un post Instagram.

Alors qu’une alternance au poste de gardien avait été mise en place la saison dernière par Mauricio Pochettino (Navas avait joué 26 matchs toutes compétitions confondues, Donnarumma 24), la hiérarchie est beaucoup plus claire depuis la prise de fonction de Christophe Galtier, puisque l’Italien a débuté toutes les rencontres cette saison. Navas a au moins six mois pour tenter d’inverser la tendance.