PSG: Emery critique le processus de décision de Mbappé

Unai Emery, ancien entraîneur du PSG, juge le timing de Kylian Mbappé trop tardif pour annoncer son choix de rester à Paris. "Ce n’est pas bon pour le football", selon l’Espagnol.

Le choix de Kylian Mbappé de prolonger son contrat au PSG n’en finit pas de faire parler en Espagne. Unai Emery, actuellement en poste sur le banc de Villarreal, estime que l’attaquant a trop tardé à annoncer son choix en maintenant la porte ouverte à deux possibilités: prolonger à Paris ou signer au Real Madrid.

"Le moment n'a pas été bon pour le football"

"C'est très personnel, confie l’ancien entraîneur du PSG (2016-2018). J'apprécie beaucoup le gamin mais il (son choix, ndlr) est arrivé trop tard. Le moment n'a pas été bon pour le football."

L’entraîneur espagnol connaît bien Mbappé qu’il a entraîné pendant une saison à Paris (2017-2018). Emery a ensuite rebondi à Arsenal (2018-2019), puis Villarreal (2020) où il a remporté la Ligue Europa en 2021, avant de mener l’équipe jusqu’aux demi-finales de la Ligue des champions cette saison.

Sa prise de position sur Mbappé s’ajoute à l’indignation générale provoquée en Espagne par le choix de l’international français de rester à Paris. De nombreux médias l’accusent de traitrise en assurant qu’il avait donné son accord au Real. Des chiffres farfelus circulent également sur le montant qu’aurait reçu le joueur dans la capitale française alors que la Ligue espagnole envisage même d’attaquer le PSG. Plusieurs joueurs du Real ont aussi publié des messages énigmatiques sur les réseaux sociaux. Dimanche, Mbappé a publié un message en direction des Merengues.

"Je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Perez, a-t-il écrit. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d'être la convoitise d'une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations. Je serai leur premier supporter pour la finale de la Ligue des champions à Paris, chez moi." Il expliquera son choix ce lundi lors d’une conférence de presse au Parc des Princes avant de s’exprimer au journal télévisé de 20 heures sur TF1.