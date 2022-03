PSG: Fabregas voit Mbappé "battre tous les records" en allant au Real

Dans un entretien à Marca ce dimanche, Cesc Fabregas a donné son avis sur Kylian Mbappé, qu'il pense capable de battre "tous les records" s'il signe cet été au Real Madrid.

Ancien du FC Barcelone, Cesc Fabregas conseille pourtant à Kylian Mbappé de rejoindre le Real Madrid. Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, l'attaquant français n'a pas encore annoncé sa prochaine destination et de nombreuses rumeurs l'annoncent déjà la saison prochain au sein du club madrilène.

"Il a une bonne arrogance"

Actuellement à l'AS Monaco, le club formateur de Mbappé, Fabregas compare le joueur de 23 ans à d'illustres ainés. "Le futur est entre ses mains. Ce qu'il fait, la puissance qu'il a, je n'ai pas vu ça chez beaucoup de monde. Il a puissance et la fininition de joueurs comme Ronaldo et Henry, a déclaré le milieu de terrain dans un entretien à Marca. Il a cette petite arrogance, une bonne arrogance, de dire que 'je suis le meilleur et je le sais' et cela lui donne de la force."

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé n'a cessé de progresser depuis, pour devenir actuellement le patron de l'attaque, malgré la présence de Lionel Messi et Neymar. "Je n'ai aucun contact avec Madrid mais d'après ce qui se dit, je pense qu'il ira là-bas, a parié Fabregas sur l'avenir de Mbappé. Je pense que cette façon de jouer au Bernabeu est parfaite pour lui. Dans le championnat espagnol, il pourrait battre tous les records. Il lui reste encore 14 ans à un niveau exceptionnel."

Par ailleurs, Cesc Fabregas n'a pas apprécié les sifflets des supporters du PSG après l'élimination en Ligue des champions, et plus particulièrement contre son ancien coéquipier Lionel Messi. "Le PSG n'a jamais eu un joueur comme ça dans sa vie. Ils n'ont jamais eu un joueur de ce niveau dans toute leur histoire. Les supporters devraient le remercier et l'encourager, a estimé l'ancien coéquipier de la 'Pulga'. S'il n'apporte rien lors de cette saison, il apportera sûrement la saison prochaine."