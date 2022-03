Mercato en direct: Rennes a annoncé à Jonas Martin qu'il ne prolongerait pas

Encore un peu plus de trois mois avant l'ouverture du mercato estival. D'ici-là les clubs européens préparent déjà la prochaine saison et lancent leur recrutement. L'avenir de plusieurs stars de la planète foot n'est pas encore réglé comme pour Kylian Mbappé, Paulo Dybala ou encore Paul Pogba et Ousmane Dembélé. Libres à la fin du mois de juin, ils peuvent déjà se mettre d'accord avec leur prochaine équipe. Retrouvez toutes les infos et rumeurs sur les transferts dans le direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Rennes a annoncé à Jonas Martin qu’il ne serait pas prolongé RMC Sport confirme les informations du Parisien concernant Jonas Martin, qui ne sera pas prolongé à Rennes. Une décision annoncée mercredi au joueur par Florian Maurice, qui lui a dit qu’il souhaitait faire un peu de place à de jeunes joueurs au milieu de terrain. L’ancien Strasbourgeois va donc chercher un nouveau club. L.T





Lewandowski voudrait venir au Barça Selon Sport, Robert Lewandowski (33 ans) veut venir au FC Barcelone. Le joueur polonais n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Bayern, qui court jusqu'en 2023 et la possibilité qu'il atterrisse en Catalogne est "réelle", assure le quotidien. Pini Zahavi, son agent, est un proche de Joan Laporta, président du Barça. Le ton est différent en Bavière où la confiance est de mise pour une prolongation du buteur.



Mbappé et le PSG ont également des discussions sur les sponsors Il n’y a pas qu’avec l’équipe de France que des discussions ont été ouvertes depuis plusieurs mois sur l’image de Kylian Mbappé. C’est aussi le cas avec le Paris Saint-Germain, sans que cela n’ait provoqué de problèmes du même ordre qu’à Clairefontaine mardi matin. Selon les informations de RMC Sport, Paris s’est montré ouvert à la discussion avec son attaquant, avec une ouverture encore plus importante en cas de signature d’un nouveau bail. Comme en équipe de France, les joueurs parisiens ont l’obligation de participer à des journées de travail dédiées aux partenaires du club. Il existe aussi, dans leur contrat, des clauses empêchant d’avoir des partenaires économiques individuels concurrents de ceux du PSG, à l’exception des équipementiers.



PSG: Newcastle ne veut pas de Neymar cet été mais garde un oeil sur la L1 Nouveau riche de la Premier League après son rachat par le fonds souverain d'Arabie saoudite, le club de Newcastle fait l'objet de nombreuses rumeurs avant le mercato estival. Parmi les joueurs régulièrement annoncés chez les Magpies par certains médias, celui de Neymar ne fera pas l'objet d'une offre selon les informations du Telegraph. Le journal britannique assure même que l'idée de tenter le coup pour la star brésilienne du PSG a fait sourire certains salariés du club. Idem pour tout autre star de la planère foot. Le prix avancé, avoisinant parfois les 240 millions d'euros, est jugé irréel et bien loin des moyens à la disposition du club anglais. Et pour cause, l'enveloppe prévue pour recruter cet été ne dépasserait pas les 110 milllions d'euros investis en janvier. Parmi les cibles évoquées par le quotidien, on retrouve le Lillois Sven Botman et le Rémois Hugo Ekitike, déjà courtisés cet hiver.



Barça: Alba demande le retour de Messi... et la prolongation de Dembélé En pleine renaissance après l'arrivée de Xavi à la tête de l'équipe première, le Barça ne manque pas d'ambition pour le futur. Mais pour Jordi Alba, l'avenir du club catalan s'écrira avec des historiques. Le latéral gauche veut ainsi voir Ousmane Dembélé prolonger son contrat et surtout, le défenseur de 33 ans a toujours du mal à voir Lionel Messi jouer avec un autre maillot. "Oui, (je veux qu'il revienne), c'est le joueur avec lequel je me suis le mieux entendu, explique-t-il pour la Cadena Ser. Ce serait bien. J'adorerais jouer avec lui à Barcelone." Et Jordi Alba de préciser sa pensée: "Ce n'était pas facile pour lui ni pour personne après tant d'années à Barcelone d'aller à Paris, souligne Alba. C'est dur de le voir sous un autre maillot. Ça ne fait aucun doute qu'il est de loin le meilleur du monde. Il lui reste beaucoup de football".



PSG: Rothen milite pour un départ de Messi cet été Très critique à l'égard du projet sportif actuel du PSG, Jérôme Rothen réclame des changements radicaux cet été. Le membre de la Dream Team RMC Sport plaide notamment pour un départ de Lionel Messi après seulement une année à Paris. Selon le consultant, un départ de l'Argentin serait bénéfique pour tout le monde, pour le club francilien et pour lui. "L'histoire d'amour ne s'est jamais faite avec le PSG, a lâché l'ancien international tricolore ce mercredi dans Rothen s'enflamme sur RMC. Pour le bien de tout le monde, il faudrait que ça s'arrête en juin."



Parmi les autres joueurs libres en juin prochain, l'avenir de Paul Pogba suscite un bel intérêt et deux clubs anglais s'ajoutent désormais à la liste de ses prétendants.