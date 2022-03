Liga: le Barça veut baisser les salaires de Piqué, Busquets et Alba

Toujours à la recherche d'économies, surtout salariales, le FC Barcelone pourrait de nouveau baisser les salaires de ses cadres, et les prochains sur la liste seraient Jordi Alba, Sergio Busquets et Gerard Piqué.

Le FC Barcelone cherche à tout prix à faire des économies avant le mercato estival, pour pouvoir signer et inscrire en Liga de potentielles recrues de renom. Le club blaugrana a pour l'instant d'énormes problèmes de trésorerie et de fair-play financier qui bloquent des signatures telles que Haaland et Lewandowski. À ce jour, il est impossible de signer ces joueurs, même s'ils apparaissent régulièrement dans les rumeurs. La solution serait donc dans une nouvelle baisse de salaire de ceux déjà présents, afin de libérer de la masse salariale pour les futures arrivées.

Un nouvel effort demandé

Le président du Barça Joan Laporta travaillerait actuellement sur différentes opérations pour financer une partie de ces signatures raconte Marca. La direction blaugrana serait proche de conclure des accords avec CVC, la vente d'une partie des Studios Barça ou avec BLM, mais rien n'a encore été concrétisé. Tout cela ne permettra pas à libérer la masse salariale, qui constitue le problème essentiel du le FC Barcelone.

Une autre des solutions recherchées par le club est de réduire les salaires de trois joueurs en particulier : Piqué, Busquets et Jordi Alba. La masse salariale totale de ces trois joueurs avoisinerait les 100 millions d'euros pour la saison prochaine entre les salaires, en prenant en compte les salaires différés auxquels ils ont consenti durant la crise du Covid et les divers bonus, un montant qui doit être réduit de toute urgence par la direction sportive affirme le média espagnol.

Le directeur général du club Mateu Alemany a donc une tâche difficile à accomplir. Jusqu'à présent, aucun des trois n'a réduit son salaire, mais a calculé au prorata une partie des années restantes de son contrat. Là où ils ont renoncé à certaines sommes, c'est dans certains bonus envisagés dans des accords auxquels ils ont renoncé. Le club devrait leur demander de faire un nouvel effort en fin de saison car il a besoin de plus de masse salariale pour que des renforts puissent arriver à l'été.

Le modèle de Samuel Umtiti

Les dirigeants catalans souhaiteraient utilisé le même principe que celui mis en place lors de la prolongation de Samuel Umtiti à l'hiver. Ils avaient alors renouvelé le Français pour trois saisons supplémentaires durant lesquelles il percevra ce qu'il lui restait à toucher en un an et demi. Pas un euro de plus, ils ont simplement étalé le salaire de la saison et demie sur quatre années supplémentaires. C'était une bonne affaire pour le club, qui avait la possibilité de renforcer l'équipe en hiver.

Cette solution pourrait être appliquée à Busquets, explique Marca, dont le contrat expire en 2023. Il peut renouveller son contrat et répartir l'argent sur les années où il prolonge son contrat. Pour Piqué et Alba, c'est plus compliqué car le défenseur central, qui a déjà renoncé à une partie de son salaire, termine son contrat en 2024 et aura alors 37 ans. Son gesete avait d'ailleurs permis la signature de Memphis l'été dernier. La situation d'Alba est très similaire. Il terminera également en 2024, mais dans son cas, il aura 35 ans.