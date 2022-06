PSG: Fred Hermel donne une date pour l'annonce du départ de Pochettino

Selon les informations de Fred Hermel, spécialiste du football espagnol pour RMC Sport, le PSG devrait officialiser le départ de Mauricio Pochettino vendredi ou samedi.

Mauricio Pochettino et le PSG, c’est (bientôt) officiellement fini. Comme annoncé samedi par RMC Sport, la direction parisienne a informé le technicien argentin (50 ans) que leur collaboration touchait à sa fin. Reste à savoir maintenant quand son départ sera officialisé.

Selon les informations de Fred Hermel, notre spécialiste du foot espagnol, l’annonce est imminente. "Un de mes contacts importants dans la possible arrivée de Zidane à Paris me dit que l'officialisation du départ de Pochettino devrait intervenir demain (vendredi) ou samedi au plus tard, a-t-il expliqué jeudi dans l’After Foot sur RMC. On sait qu’il y avait des négociations, elles sont sur le point d’aboutir et le PSG devrait donc annoncer vendredi ou samedi que Pochettino n’est plus l’entraîneur du PSG. Il est évident qu’on n’annonce pas un nouvel entraîneur tant qu’on n’a pas fait partir l’ancien. Donc les choses risquent de s’accélérer énormément dans les prochaines heures."

Zidane après Pochettino ?

Arrivé à Paris début janvier 2021, en remplacement de Thomas Tuchel, qui avait pris la porte dans la foulée d'un succès 4-0 contre Strasbourg, Pochettino avait prolongé son contrat l’été suivant jusqu’en 2023. S'il sait désormais qu'il va quitter le club, l'ancien défenseur ironisait récemment sur sa situation. "Il me reste une année de contrat et il y a beaucoup de rumeurs, disait-il début juin sur le plateau d'Esport3, avec un certain détachement. Chaque semaine on me vire. Le PSG suscite ce genre de choses. Le club essaie de se réinventer. Le président va bientôt expliquer son nouveau projet, mais je suis calme. (...) En donnant de la sérénité à ce projet, nous serons proches de gagner la Ligue des champions."

Pochettino va donc faire les frais des grandes manœuvres entamées à Paris avec la nomination de Luis Campos comme conseiller sportif. Vendredi, RMC Sport annonçait qu’un accord était proche d’être trouvé avec Zinédine Zidane pour le poste d'entraîneur. Mais rien n’est acté à ce sujet.