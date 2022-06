PSG: Galtier est-il capable de gérer les stars?

Pressenti pour devenir le nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier interroge sur sa faculté à gérer les egos de méga stars. Il est pourtant loué pour son relationnel même si certains estiment que cela ne suffit pas à ce niveau.

Christophe Galtier n’est pas tout à fait prophète en son pays. Mais pas loin. Adoubé par ses pairs, élu meilleur entraîneur de Ligue 1 à trois reprises, l’actuel technicien de Nice dispose certainement du plus gros crédit pour un entraîneur français derrière Didier Deschamps et Zinédine Zidane. Mais sa faculté à gérer un vestiaire rempli de stars comme celui du PSG, où il est pressenti, interroge. S’il est nommé, "Galette" fera face au plus gros défi de sa carrière, le plus prestigieux aussi auprès de superstars mondiales et leurs egos. L’ancien défenseur n’est pourtant pas novice avec douze ans d’expérience comme numéro un et dix autres comme adjoint.

Il souffre, pour le moment de la comparaison avec Zinédine Zidane, courtisé par les hauts responsables du club dont le savoir-faire dans le domaine n’est plus à prouver après ses trois Ligues des champions consécutives remportées avec le Real Madrid et ses Galactiques (Ronaldo, Benzema). Des sphères que Galtier n’a jamais atteintes, lui qui n’a entraîné qu’en Ligue 1.

"Je suis indécis (sur Galtier, ndlr), confiait Jérôme Rothen, membre de la Dream Team RMC la semaine dernière. Je pense que le vestiaire du PSG a besoin d’avoir un entraîneur à poigne, des références, donc une star entre guillemets. Le CV parle. Dans le projet que le PSG veut mettre en place, c’est un Klopp, un Guardiola, un Mourinho. Ces gens-là dans le vestiaire du PSG sont peut-être les seuls à raisonner certaines stars qui se sont perdues. Ce n’est lié qu’au vestiaire du PSG."

Anelka préfère "une star"

"Je suis indécis sur d’autres vestiaires mais concernant le PSG, avec tout ce qu’il s’est passé, je suis sûr qu’il faut une référence à la tête de ce club parce qu’il est difficile 'entrainable' aujourd’hui", poursuit l’ancien milieu gauche parisien. Selon lui, le passé d’ancien joueur de Zidane compte moins que sa capacité à gérer un groupe qu’il a étalée à Madrid. Nicolas Anelka, autre ancien Parisien également sur RMC Sport, milite davantage pour Zidane sur ce point de la gestion des stars.

"Je pense qu’il faut une star pour pouvoir être respecté et parler aux joueurs, explique l’ancien international français. Il faut avoir fait des choses en tant que joueur et surtout en tant qu’entraîneur. Si tu arrives sans aucune ligne sur ton CV, ça me parait difficile. C’est encore plus vrai pour le PSG où il y a des grosses stars."

Pour Di Meco, tout dépend du soutien de sa hiérarchie

Depuis ses débuts comme entraîneur principal à Saint-Etienne en 2009, Galtier s’est construit une forte crédibilité récompensée de quelques titres: une Coupe de la Ligue en 2013 avec Saint-Etienne et surtout le titre de champion de France avec Lille en 2021. Il dispose donc de quelques lignes sur son CV? "Oui mais en France", déprécie Anelka. "Il faut un mec qui a déjà gagné la Ligue des champions ou qui a fait des choses pour pouvoir être respecté, poursuit ce dernier. Tu respectes beaucoup plus le coach qui a prouvé au haut-niveau. Il n’y a pas de vérité mais c’est préférable. Pour pouvoir être respecté et dire des choses à Messi, Neymar ou Mbappé, il faut avoir fait des choses."

Un constat dur pour Galtier qui a dirigé plusieurs joueurs fort caractère durant sa carrière: Dimitri Payet, Pierre-Emerick Aubameyang, Stéphane Ruffier ou Brandao à Saint-Etienne, Renato Sanches et Burak Yilmaz à Lille et d’autres stars en devenir (Dolberg, Gouiri) à Nice.

Pour Eric Di Meco, membre de la Dream Team RMC Sport et proche de Galtier, la clé du succès dépendra aussi de la collaboration toujours délicate avec les décideurs parisiens. "Le problème de l'entraîneur du PSG, c'est qu'il manque généralement de soutien de ses supérieurs, conclut-il. Il faut être capable de mettre des noms sur le banc. Même Zizou aurait ce souci. Il doit être soutenu par la hiérarchie. Les Sud-Américains rentrent souvent deux ou trois jours après les autres joueurs aux fêtes de Noël. Normalement, tu dois les sanctionner. Il faut arriver à tenir ce vestiaire et mettre quelques joueurs sur le banc quand ils ne sont pas au niveau de leur notoriété ou de leur salaire. Christophe aura les mêmes problèmes que les autres entraîneurs du PSG. (…) Mettre une tactique, motiver les joueurs, je ne suis pas sûr qu’il fasse plus mal que Tuchel, Emery."