PSG: Gharbi a signé son premier contrat pro ce vendredi

Le grand espoir du PSG a finalement signé son contrat pro ce vendredi. Le milieu de terrain est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025.

De nombreux clubs européens s'intéressaient à son profil, mais Ismäel Gharbi (18 ans), prometteur milieu offensif du PSG, a signé pro avec le club de la capitale ce vendredi. Le joueur a fait quatre apparitions en équipe A la saison passée, entre le Trophée des champions, la Coupe de France et la Ligue 1. Il s'est engagé jusqu'en 2025.

"Je suis très heureux, c’est un accomplissement pour moi. C’est une grande fierté de signer dans mon club et dans ma ville que j’aime tant. J’espère que c’est le début d’une grande histoire avec le Paris Saint-Germain. J’espère jouer le plus souvent possible, dans le stade et devant les supporters que j’aime tant. Je vais toujours me battre pour montrer au club que je suis déterminé. Je donnerai mon maximum à chaque entraînement et à chaque match", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Il a une grosse qualité, c’est que dans la surface, le temps s’arrête pour lui, illustre notre consultant Mathieu Bodmer dans l’épisode du podcast "Scouting" consacré à Gharbi. Ça n’a pas de prix. On a tous joué au foot et dans la surface, il y a beaucoup de joueurs qui bégayent. Mais surtout à cet âge-là. Si aujourd’hui, il a déjà le sang-froid et qu’il est capable de faire le geste juste au bon moment, imagine avec l’expérience et les répétitions à l’entraînement ou en match… Ça risque d’être pas mal."

Le podcast Scouting consacré à Ismaël Gharbi:

Un signe de plus que le nouveau projet du PSG (qui n'a toujours pas de coach), entend faire une part plus belles aux jeunes, alors qu'il était reproché à Mauricio Pochettino, sur le départ, de n'avoir que très peu aligné les espoirs du PSG, même quand la saison était jouée.