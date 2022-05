PSG: quand Herrera fait une fausse joie à un enfant sur l’avenir de Mbappé

Interrogé par un enfant sur l’avenir de Kylian Mbappé, Ander Herrera a assuré que l’attaquant allait rester au PSG… avant de se reprendre et de refroidir un peu l’enthousiasme de son interlocuteur.

Plusieurs joueurs du PSG se sont rendus au stade Léo-Lagrange de Poissy, jeudi dans le cadre du Club Tour, une opération du club parisien qui rend visite à plusieurs clubs d'Île-de-France pendant deux semaines. Les jeunes profitent d'activités et de séances d'entraînement en présence de joueurs et joueuses du PSG. Ander Herrera, Georginio Wijnaldum et Grace Geyoro ont ainsi partagé un moment avec les jeunes de l'AS Poissy. Ces derniers n’ont pas raté l’occasion de prendre quelques conseils sur le jeu mais aussi de glaner des infos sur l’avenir de la star de l’équipe, Kylian Mbappé.

"Mbappé, il va rester... j'espère"

"Mbappé il va aller où?", a lancé un jeune en direction d’Ander Herrera. "Mbappé, il va rester", lui répond le milieu de terrain, provoquant l’emballement de son interlocuteur. "Il va rester?", lui redemande le pensionnaire de l’AS Poissy, dont l’enthousiasme a finalement poussé l’ancien joueur de Manchester United à plus de réserve. "J’espère, a-t-il ajouté. Non, ce n’est pas sûr mais j’espère. Je rêve qu’il reste avec nous et qu’il gagne ici à Paris."

L’actualité s’est encore emballée au sujet du contrat de de Kylian Mbappé jeudi. La mère du joueur a démenti une information du Parisien selon laquelle l’international français serait proche d’un accord pour une prolongation avec le PSG. "Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club), a écrit Fayza Lamari sur son compte Twitter. Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties."

Plus tard dans la soirée, Marca a cité des propos attribués à la maman du joueur selon qui "l’option numéro un reste le Real Madrid". Le clan Mbappé, contacté par L’Equipe, aurait indiqué que ces propos avaient été mal retranscrits. Selon l’entourage de l’ancien Monégasque, la mère de Mbappé a en fait confié à Marca qu'à date son fils "était plutôt sur un départ". Le contrat de Mbappé prend fin en juin prochain avec le PSG. Le Real pousse depuis de longs mois pour le recruter mais le joueur a récemment relancé le suspense en indiquant qu’il n’écartait pas la possibilité de prolonger à Paris.