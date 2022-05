PSG: les Parisiens vont se rendre au Qatar avant la dernière journée de Ligue 1

Doha, capitale du Qatar, accueillera le PSG les 15 et 16 mai, pour un stage express avant la fin de la saison de Ligue 1. Les Parisiens, notamment Kylian Mbappé, ne pourront donc pas être présents physiquement à la cérémonie des Trophées UNFP.

Un stage express avant la fin de la saison. Entre la 37e et la 38e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, déjà sacré champion de France, sera au Qatar pendant deux jours. Les joueurs et le staff vont s'envoler dès la fin du match prévu samedi 14 mai à Montpellier. Ils seront ainsi à Doha dès dimanche 15. Le retour est prévu dans la soirée du lundi 16, soit cinq jours avant la réception de Metz pour la clôture du championnat.

Pendant ces deux jours à Doha, terre du propriétaire du club, aucun entraînement n'est au programme. Des "activations" auront toutefois lieu pour les sponsors. Une conférence de presse sera également organisée.

Ce déplacement empêchera les Parisiens d'être présents physiquement à la soirée des Trophées UNFP, qui récompense les meilleurs joueurs et entraîneurs de Ligue 1 et de Ligue 2. Des vidéos et des duplex sont néanmoins prévus par le club pour que les joueurs puissent participer à distance.

Le PSG avait reporté un stage en janvier

Ce stage au Qatar était prévu en début d'année, du 16 au 19 janvier. Le PSG devait même effectuer une escale en Arabie saoudite, pour y disputer un match amical face à une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs locaux de Al-Hilal et Al-Nassr. Le président Nasser Al-Khelaïfi avait toutefois décidé de reporter l'ensemble de l'événement, en raison de la situation de la pandémie de coronavirus en France.

En l'espace de quelques semaines, certains membres de l'effectif parisien auront beaucoup voyagé: le week-end dernier, Sergio Ramos, Keylor Navas, Julian Draxler et Thilo Kehrer sont partis au Rwanda pendant trois jours, dans le cadre d'une opération commerciale avec l'office de tourisme du pays.