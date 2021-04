PSG: Hubert M’Buyi va signer en Allemagne

Après Soumaïla Coulibaly qui va partir à Dortmund, le PSG s'apprête un nouveau membre de son centre de formation. En dépit de de négociations avec Paris, Hubert M'Buyi va s'engager avec un club allemand.

L'histoire se répète inlassablement. Cette saison, après Soumaïla Coulibaly (Dortmund), Hubert M'Buyi s'apprête à être le deuxième membre du centre de formation à quitter le PSG pour rejoindre l'Allemagne. Le Paris Saint-Germain avait pourtant entamé des négociations depuis plusieurs mois avec l'entourage du défenseur central dans le cadre de la signature d'un contrat professionnel. Ces dernières semaines, et devant la concurrence, le club de la capitale a même rehaussé une dernière fois son offre.

Mais comme trop souvent au PSG, Hubert M'Buyi a senti une différence notable entre le discours de ses dirigeants et ceux du club allemand, dont le nom n'a pas filtré, où le joueur va s'engager. La décision du défenseur, qui fête ses 18 ans aujourd'hui, a été prise lorsqu'il a vu certains de ses coéquipiers, plus jeunes, partir s'entraîner avec les professionnels. Quelques jours plus tôt, ses dirigeants lui avaient tenu un discours ambitieux avec une arrivée chez les professionnels.

C’est tout le problème actuellement au centre de formation. Paris n’arrive plus à trouver les arguments pour convaincre ses jeunes que le projet au PSG est le meilleur pour eux. Et le peu de temps de jeu de certains titis actuellement avec les professionnels interpelle les plus jeunes qui ne souhaitent pas être "utilisés" pour la "simple communication du club" envers son projet de formation. Des choix qui vont pousser les plus hauts dirigeants à prendre des décisions concernant le centre de formation pour la saison prochaine.

Hubert M’Buyi est donc le deuxième joueur chez les U19 à rejoindre l'Allemagne. Et ce ne sera pas le dernier cette saison.