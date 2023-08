PSG: Hugo Ekitike dans le viseur de trois clubs européens

Alors que le PSG lui a indiqué qu'il ne comptait pas sur lui cette saison, Hugo Ekitike apparaît dans le viseur de plusieurs clubs européens. L'AC Milan, Everton et Francfort sont particulièrement intéressés.

Il semblait avoir marqué des points lors de la préparation estivale, mais comme expliqué par RMC Sport début août, le PSG a bien ouvert la porte à un départ d'Hugo Ekitike (21 ans), après une petite saison et 33 apparitions (pour 4 buts et 4 passes décisives) sous les couleurs rouge et bleu. Et trois clubs sont particulièrement intéressés par le profil de l’attaquant : l’AC Milan, Everton, et Francfort.

Le club italien suit Ekitike depuis ses débuts en Champagne, et a apprécié ce qu’il a vu du joueur cet été lors des amicaux. Les dirigeants milanais, qui n’ont pas encore pris contact avec le PSG, l’ont inscrit sur une short-list dans laquelle on trouve également l’attaquant de Chelsea Armando Broja (21 ans), mais dont la condition pose question après une rupture des ligaments croisés il y a quelques mois.

Un possible prêt avec option d'achat

Everton et Francfort, de leur côté, ont commencé à échanger avec Paris. Sans transmettre d’offre formelle pour l’heure, puisqu’ils n’ont pas d’accord avec Ekitike.

Le club allemand pourrait profiter de l’intérêt du PSG pour Randal Kolo Muani dans ce dossier. Un départ d’Hugo Ekitike en prêt avec option d’achat pourrait d’ailleurs être une solution, dans la mesure où Paris vient de payer 34 millions d’euros pour l’ex-buteur du Stade de Reims (il était officiellement prêté cette saison), et que les clubs intéressés ne s’aligneront pas sur un tel montant.

Toujours est-il que la situation du numéro 44 parisien peut interroger. Comme Renato Sanches, Juan Bernat, Neymar et Marco Verratti, Ekitike a été convoqué la semaine passée par Luis Enrique et Luis Campos, pour se voir expliquer que le club ne comptait plus sur lui. Sauf que contrairement aux quatre autres, Hugo Ekitike a été convoqué pour le premier match de la saison contre Lorient (0-0), et qu’il est même entré en jeu, samedi soir au Parc des Princes. Luis Enrique, qui avait invité les observateurs à le juger sur ses "actes", pourrait-il finalement s’appuyer sur lui si jamais l’attaquant ne partait pas cet été ? C’est la question. De son côté, l'attaquant a toujours eu la volonté de poursuivre l'aventure à Paris. Cependant les derniers signaux envoyés par sa direction le poussent à la réflexion.