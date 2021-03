PSG: Icardi dans le viseur de l’AS Rome

Selon le Corriere dello Sport, Mauro Icardi (28 ans) serait l’une des cibles de l’AS Rome pour renforcer son attaque la saison prochaine. L’attaquant argentin est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024.

Mauro Icardi (28 ans) de retour en Serie A? Selon le Corriere dello Sport, le nom de l’attaquant du PSG a été proposé à l’AS Rome pour le mercato de l’été prochain. Et il intéresserait les dirigeants de la Louve, désireux de renforcer leur équipe sur deux postes en particulier: le gardien de but et l’attaque. Dans le but, Pau Lopez ne donne pas entière satisfaction et le club lui cherchera un remplaçant. Aux avant-postes, la Roma ne s’opposera pas au départ d’Edin Dzeko, qui dispose d'une belle valeur et qui traverse une saison compliquée.

L’international bosnien a encore un an de contrat et un salaire de 7,5 millions d’euros par saison. Son départ pourrait libérer des fonds pour agir sur le marché des transferts et Mauro Icardi serait une des pistes pour le remplacer. Mais l’attaquant argentin aura un prix élevé. Recruté 50 millions d’euros par le PSG l’été dernier après une saison en prêt en provenance de l'Inter Milan, le joueur passé par la Masia (centre de formation du Barça) est lié jusqu’en 2024 avec Paris.

Il vaudra donc cher. Alors que le PSG fait partie des candidats pour attirer Lionel Messi, un départ d’Icardi pourrait remplir les caisses et permettre de supporter une potentielle opération sur le sextuple Ballon d’Or.

Moins décisif cette saison

Auteur d’une première saison complète dans la capitale française (20 buts en 34 matchs), Icardi brille moins en 2020-2021 (7 buts en 19 matchs) en raison de blessures qui l’ont empêché d’enchainer les rencontres. Il a encore manqué le choc à Lyon dimanche (2-4) en raison d’un problème à la cuisse. Il souffre aussi de la comparaison avec son concurrent Moise Kean (15 buts en 29 matchs), prêté par Everton.

Son nom n’est pas le seul à figurer dans les petits papiers de Tiago Pinto, directeur sportif portugais de l’AS Rome. Andrea Belotti (27 ans, Torino) et Dusan Vlahovic (21, Fiorentina) feraient partie des profils ciblés par la Roma, actuellement sixième de Serie A à cinq points de la Juventus, 4e.