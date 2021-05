PSG: Icardi répond aux rumeurs sur son avenir

Mauro Icardi a publié plusieurs messages pour démentir les rumeurs d’un départ du PSG cet été. L’attaquant assure sa fidélité au club, où il inscrit son avenir.

Le mercato n’est pas encore officiellement ouvert mais Mauro Icardi (28 ans) entend souvent son nom ces derniers jours. L’attaquant du PSG est régulièrement annoncé parmi les potentiels joueurs de l'effectif sur le départ cet été. Mais le principal intéressé n’est pas du tout de cet avis. Il a publié plusieurs stories Instagram ce vendredi pour démentir les dernières informations à son sujet.

Mauro Icardi sur Instagram © DR

Il aurait demandé à quitter le club? "Fake news", répond-il. Il pourrait prendre la direction de la Juventus? "Fake news" encore, tout comme l’information selon laquelle il pourrait être intégré dans un échange avec Cristiano Ronaldo. L’ancien joueur de l’Inter Milan a publié un autre message pour affirmer sa ferme volonté de rester à Paris.

"Mon présent et mon futur sont à Paris"

"Je regrette que certains médias désinforment, a-t-il écrit. Moi, comme ma famille, sommes heureux à Paris et il me reste beaucoup d’années de contrat. Ça me flatte que d’autres équipes s’intéressent à moi mais mon présent et mon futur sont à Paris."

Une story Instagram de Mauro Icardi © Capture Instagram

Prêté par l’Inter Milan en 2019-2020, il avait signé des performances remarquées (20 buts en 34 matchs) et convaincu les dirigeants parisiens de le recruter définitivement l’été dernier contre 50 millions d’euros. Depuis, Icardi n’a pas vraiment confirmé. Il sort d’une deuxième saison mitigée avec le PSG (13 buts en 28 matchs), perturbée par les blessures et la concurrence de Moise Kean.

Les ambitions du PSG sur le marché des transferts et le nécessité de dégraisser pour investir participent à en faire une possible monnaie d’échange. Mais Icardi, lié avec Paris jusqu’en 2024, ne semble pas volontaire pour quitter la capitale française.