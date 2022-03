PSG: "J'ai besoin de plus jouer", Draxler laisse entendre qu'il pourrait partir

Julian Draxler a profité de sa sélection avec l'Allemagne pour évoquer son futur, et a laissé entendre qu'il envisageait un départ du PSG, étant à la recherche de davantage de temps de jeu.

Titulaire avec la sélection allemande contre Israël samedi (victoire 2-0), Julian Draxler a disputé son premier match international depuis 17 mois. Il s'agissait également de sa première sous la direction de Hansi Flick, le sélectionneur allemand étant arrivé le 1er août sur le banc de la Mannschaft. L'occasion pour l'Allemand de s'exprimer sur son avenir, et de remettre en cause sa continuité au PSG.

"Je dois jouer plus de matchs !"

L'attaquant n'a certes pas été très convaincant sur le côté droit, mais son entrée en jeu était déjà un succès en soi pour lui. Mais pour revenir à son niveau, Draxler a besoin de plus de temps de jeu et il semble bien l'avoir compris. Cette saison, il n'a joué que 861 minutes dans l'équipe de Mauricio Pochettino. "Je suis heureux d'avoir joué 90 minutes pour la première fois depuis longtemps", a déclaré l'ancien joueur de Schalke 04 après la rencontre - et a fait une déclaration pleine d'assurance en vue de la Coupe du monde : "Je suis toujours convaincu d'avoir la qualité pour cette équipe !"

Depuis des années, Julian Draxler est cantonné au banc à Paris, mais à 28 ans, il perd patience. "Ma situation au club n'est pas simple", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le média allemand SPORT1 et a laissé entendre qu'il pourrait quitter le PSG l'été prochain : "Je manque de rythme. J'ai besoin de jouer plus de matchs !"

"On verra ce qui se passera cet été"

Le sélectionneur Hansi Flick est du même avis. Le nombre de matchs de Draxler à Paris n'est "pas satisfaisant", estime l'entraîneur de l'équipe nationale. Mais il ne conseillera pas au champion du monde 2014 ni à Timo Werner, qui n'a lui non plus que peu de temps de jeu à Chelsea, de changer de club. "Chaque joueur doit prendre ses propres responsabilités et évaluer la situation", a souligné Flick.



Compte tenu de la concurrence au sein de l'attaque de la Mannschaft, un changement d'air cet été devrait être la seule chance pour Draxler (56 sélections) de ne pas manquer un autre grand tournoi après son absence de l'Euro 2021. "On verra ce qui se passera cet été", a continué Draxler, tout en précisant : "Je n'en ai pas parlé personnellement avec le sélectionneur, mais il nous a déjà dit, en tant qu'équipe, qu'il avait besoin de joueurs en forme, qui soient dans le rythme."

Arrivé à Paris en provenance de Wolfsburg en janvier 2017, Draxler est encore sous contrat jusqu'en 2024. Sa dernière prolongation date de mai 2021.