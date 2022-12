PSG: Jesé répète que Mbappé lui a dit vouloir rejoindre le Real (et glisse un tacle à Macron au passage)

L’ancien attaquant du PSG Jesé répète que Kylian Mbappé lui avait fait part de ses envies de signer au Real Madrid. Et en profite pour tacler le président de la République Emmanuel Macron et son rôle dans la prolongation du jeune attaquant à Paris.

Jesé Rodriguez fait de nouveau parler de lui. Plus de deux ans après son départ officiel du PSG, l’attaquant espagnol évoque à nouveau les envies passées de Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé à la Cadena Ser, il répète que son ancien partenaire lui avait confié son désir de rejoindre le Real Madrid, comme ce qu’il affirmait déjà en février 2021.

"Je ne lui ai plus parlé, mais c’était clair pour moi parce que c’est ce qu’il m’a dit, affirme le joueur d’Ankaragücü au sujet de ses rêves madrilènes. Il le me l’a dit et je l’ai dit à d’autres personnes: ceux qui parlent espagnol. Je crois que c’était plus une pression personnelle que professionnelle. Tous les joueurs prennent des décisions, ils peuvent se tromper ou accepter la décision."

"Je pense qu’il a ressenti plus de pression personnelle que professionnelle pour prendre une décision"

Jesé critique également Emmanuel Macron et son rôle dans la prolongation de Kylian Mbappé au PSG l’été dernier, pour deux ans (plus une année en option). "Les gens ne peuvent pas intervenir, grogne-t-il. Par exemple, le président français ne peut pas te dire ‘n’y va pas, tu dois rester’. À mon avis, je pense qu’il a ressenti plus de pression personnelle que professionnelle pour prendre une décision."

En novembre dernier, l’attaquant parisien a confirmé que le président l’avait contacté pour le pousser à rester en France. "Il m'a appelé pour me dire: ‘Je sais que tu veux partir, confiait-il à Sports Illustrated. Je veux te dire que tu es aussi important en France. Je ne veux pas que tu partes. Tu as la possibilité d'écrire l'histoire ici. Tout le monde t'aime’. J'ai répondu que j'appréciais, parce que c'était vraiment fou. Le président vous appelle et veut que vous restiez."

"Je ne prends pas la décision parce qu’il me dit de rester"

"J'ai beaucoup de respect pour lui mais je ne prends pas la décision parce qu’il me dit de rester, même si c’est un paramètre parmi d’autres, s’était défendu plus tôt le champion du monde sur BFMTV. Il m'a donné de bons conseils." Il lui reste à présent un an et demi de contrat, au minimum, avant peut-être d'assouvir enfin son désir.