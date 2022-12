PSG: la finale du Mondial va-t-elle laisser des traces entre Mbappé et Messi? La réponse de Galtier

Christophe Galtier estime que la victoire de l’Argentine face à la France en finale du Mondial 2022 (3-3, 4 tab à 2) et les célébrations qui ont suivie n’affecteront pas la relation entre Lionel Messi et Kylian Mbappé au PSG.

Leurs retrouvailles seront scrutées par toute la planète. Après s’être livrés un duel d’anthologie en finale de la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé et Lionel Messi vont redevenir partenaires sous le maillot du PSG. L’attaquant de l’équipe de France a déjà repris l’entraînement depuis une semaine, le taulier l’Argentine est lui attendu après le Nouvel An au Camp des Loges, le 2 ou 3 janvier. Et tout le monde se demande si cette finale épique, remportée par l’Albiceleste (3-3, 4 tab à 2) et marquée par des célébrations injurieuses envers Kylian Mbappé, va laisser des traces au sein du club de la capitale.

Présent en conférence de presse, à la veille de la reprise de la Ligue 1 contre Strasbourg (ce mercredi à 21h), Christophe Galtier a été interrogé à ce sujet. Et le coach du PSG a balayé l’hypothèse d’une relation abîmée entre Mbappé et Messi.

"Ce n’est pas Leo qui a chambré"

"Je ne commente pas la manière dont on célèbre. Ce qui s’est passé dans les célébrations, ça appartient aux Argentins. Je n'ai pas à gérer le cas du gardien argentin (Emiliano Martinez), a expliqué Galtier. Ce qui est plus important pour moi, c’est ce que j'ai vu lors de la finale. J’ai vu Kylian et Leo se prendre la main sur le terrain, je sais qu’il y a beaucoup de respect entre ces deux joueurs. Il y a aussi l'attitude exemplaire de Kylian après le match. Avant la remise des trophées, j’ai vu Kylian allait féliciter Leo et l'entraîneur argentin (Lionel Scaloni)."

"Moi, je reste attaché à la relation qu’il y a entre Kylian et Leo, a-t-il poursuivi. Ce n'est pas Leo qui a chambré, on doit le laisser en dehors de ça. Il n'y a aucune raison de tout mélanger. Le comportement du gardien reste le comportement du gardien, je n’ai pas à le commenter. Ce qui est important, c’est de voir la relation entre Kylian et Leo. Kylian a eu une très bonne attitude en ayant perdu. Quand vous perdez une finale de Coupe du monde, vous avez de quoi être très déçu. Il a été très déçu mais il a su aller féliciter Leo avec beaucoup de classe, c'est très bien pour le club et pour l’équipe".