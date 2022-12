France-Argentine: le terrible ascenseur émotionnel du président Macron, déchaîné en tribune

Le groupe TF1 a dévoilé des images inédites du président Macron pendant la finale France-Argentine (3-3, 2-4 tab), célébrant chacun des buts de Mbappé avec encore plus de folie qu’un authentique supporter des Bleus.

Il est finalement comme nous, le président de la République: passionné de sport et de football. Un peu trop parfois, ont certainement dû se dire ses voisins en tribune présidentielle. Très impliqué émotionnellement, le chef de l’Etat a pleinement vécu sa finale et a vibré sur chacun des buts de Kylian Mbappé. Sur les images inédites diffusées par TF1 lundi , on l’a vu dans un état second, s’agiter dans tous les sens, faire tournoyer ses poings comme s’il tenait un lasso. "Allez, là. Tout de suite. Tout de suite", l’a-t-on vu exhorter les joueurs en tribunes après la réduction du score de Mbappé sur penalty. Il sera entendu puisque le prodige de Bondy ramènera les Bleus à hauteur quelques secondes plus tard, d’une demi volée splendide qui enverra le président de la République au 7e ciel.

Obligé de tomber la veste en prolongation, en raison du scénario devenu irrespirable, Emmanuel Macron a de nouveau explosé de joie sur le triplé de Mbappé, affichant un énorme sourire d’une entière satisfaction mêlée à la fierté de voir ces Bleus ne rien lâcher et revenir au score pour la deuxième fois dans ce match. Comme nous, le président de la République a bien cru que les Bleus allaient jouer un sale tour aux Argentins quand Randal Kolo Muani s’en est allé défier Emiliano Martinez. "C’est un match de fou", lâchera-t-il après l’arrêt monstrueux du gardien argentin. Et il n’était pas au bout de ses peines, puisque la séance de tirs au but allait lui faire vivre un terrible ascenseur émotionnel avec le sacre des Argentins, forcément difficile à accepter après avoir autant vibré.

Présent dans les tribunes, Emmanuel Macron est descendu sur la pelouse au coup de sifflet final pour consoler Kylian Mbappé, avant de tenir un discours aux Bleus dépités dans le vestiaire. Une attitude qui lui a valu d'être la cible des critiques nourries de l'opposition en France. "Il ne faut pas politiser le sport", a ironisé sur Twitter, Manuel Bompard (LFI), en moquant la phrase prononcée au début du Mondial par Emmanuel Macron lui-même. "Finalement, la défaite n'aura pas été le moment le plus dur de la journée", a abondé le député de la France insoumise, Thomas Portes. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, à l'image d'autres députés de gauche, a partagé sur Twitter un article du magazine So Foot intitulé "Macron, hors jeu sur toute la ligne".