PSG: l'étonnante demande de Pochettino qui freine son départ

Le PSG a bien signifié à Mauricio Pochettino qu’il ne serait plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine mais son départ n’est pas encore acté en raison de négociations sur le versement de primes de résultats, selon L’Equipe.

Mauricio Pochettino ne sera plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Le club lui a signifié, début juin, qu’il ne comptait plus sur lui et son staff à un an de la fin de leur contrat. Officiellement pourtant, le technicien argentin est toujours en poste à six jours de la reprise de l’entraînement. Car le club n’a toujours pas trouvé d’accord pour le départ de l’ancien manager de Tottenham et de ses adjoints Jesus Perez et Miguel D'Agostino, son entraîneur des gardiens, Toni Jimenez, et son préparateur physique de fils, Sebastiano Pochettino.

Désaccord sur un montant de deux millions d'euros

Selon L’Equipe, les discussions butent sur une histoire de bonus à verser. Le PSG serait réticent à régler une partie des primes de résultats que le staff aurait touchées s'il était resté en fonction. Pochettino et ses conseillers regrettent un manque à gagner alors que le club estime que ces possibles titres décrochés à l’avenir ne seront pas le fruit de leur travail. Selon le journal, le montant réclamé s’élèverait à deux millions d’euros.

Cela s’ajouterait à une enveloppe de 15 millions d’euros correspondant aux indemnités de départ. Pour le moment, cela ne suffit pas mais les deux parties seraient décidées à solder leurs comptes le plus rapidement possible. Pochettino souhaiterait quitter le PSG "sans faire d’histoire", précise L’Equipe.

Le PSG veut aussi tourner la page pour officialiser l’arrivée de son successeur qui devrait être Christophe Galtier. Paris est d'accord avec l’ancien entraîneur de Nice, dont le départ a été confirmé lundi. Il va signer un contrat de deux ans avec le club de la capitale qui va régler les deux dernières années de contrat du technicien à Nice contre huit millions d’euros. Lundi, Jean-Pierre Rivère, président de Nice, a confirmé l’arrivée prochaine de Galtier à Paris. "C’est une opportunité fantastique", a-t-il confié. "On connaît à peu près la destination de Christophe, ils ont encore quelques détails à régler", a ajouté le dirigeant azuréen.