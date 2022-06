Nice: "Une opportunité fantastique", Rivère vend (un peu plus) la mèche pour Galtier au PSG

Lors de la présentation de Lucien Favre, le président de l’OGC Nice a souhaité ce lundi "la meilleure saison possible" à son ex-entraîneur Christophe Galtier, dont l’arrivée au PSG est imminente.

Pas rancunier pour un sou, le président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivère a souhaité ce lundi à son désormais ex-entraîneur, Christophe Galtier, de réaliser "la meilleure saison possible". "C’est une opportunité fantastique", s’est-il réjoui, alors qu’il ne fait plus mystère que l’ancien joueur de l’OM va prendre le poste de Mauricio Pochettino à Paris.

La concrétisation de l’opération reste suspendue à l’issue des négociations entre le PSG et Pochettino, concernant les indemnités de départ du technicien argentin et de son staff. "On connaît à peu près la destination de Christophe, ils ont encore quelques détails à régler", a d’ailleurs habilement glissé le président Rivère.

Nice renoue avec Lucien Favre

Dès son arrivée à Paris, Luis Campos, le nouveau conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaifi, n'a eu qu’un seul nom en tête, celui de Christophe Galtier, avec lequel il a déjà collaboré par le passé à Lille. Un duo en passe d’être recomposé à Paris. Une fois les premiers contacts noués avec l’entourage de l’entraîneur sacré champion de France avec Lille en 2021, l’OGC Nice s'est tourné vers Lucien Favre, espérant pouvoir obtenir le retour du coach suisse, présenté à la presse ce lundi. Une journée qui marquait aussi la reprise de l'entraînement pour les Aiglons.

"Les contacts avec Lucien, il y en a toujours eu, même l'année dernière, a expliqué Rivère. J'ai toujours eu de l'affection pour lui et c'est un jeu que j'aime bien voir. J'ai été très heureux d'avoir Christophe comme coach. Cette année, je me suis dit qu'on avait une chance sur 100 (de faire venir Favre) et ça l'a fait." Pour l'aider dans sa mission, le Suisse sera accompagné de Christophe Moulin et Arjan Peço, "qui complètent le staff actuel de l'équipe première", selon le communiqué de l'OGCN. Favre, qui était sans club après avoir été écarté par le Borussia Dortmund en décembre 2020, devrait également avoir dans son staff Frédéric Gioria, son ancien adjoint, qui était également celui de Galtier la saison dernière et de Vieira auparavant.